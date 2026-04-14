Accesso non autorizzato ai dati di prenotazione su Booking.com: esposti nomi, contatti e informazioni personali. Nessun rischio per i pagamenti, rassicurano dalla piattaforma, ma cresce il pericolo di phishing e truffe mirate ai danni dei consumatori.

Bucate le difese di Booking.com: a rischio i dati personali degli utenti. Rassicurazioni sui pagamenti, ma cresce l’allerta

Booking.com finisce nel mirino degli hacker. La nota piattaforma di prenotazioni online ha confermato di aver subito un attacco informatico che ha consentito a soggetti non autorizzati di accedere ad alcune informazioni dei clienti. Un episodio che riaccende i riflettori sui rischi legati alla sicurezza digitale e alla protezione dei dati personali.

Secondo quanto comunicato dalla società con sede ad Amsterdam e rilanciato dai media, l’attività sospetta “è stata individuata tempestivamente e contenuta”. “Abbiamo rilevato un accesso non autorizzato ad alcune informazioni di prenotazione e siamo intervenuti per bloccare l’incidente”, ha fatto sapere Booking.com, precisando di aver aggiornato i PIN di sicurezza delle prenotazioni coinvolte e informato direttamente gli utenti interessati.

Quali dati sono stati coinvolti

Nel messaggio inviato ai clienti, l’azienda ha chiarito che le informazioni potenzialmente esposte includono:

dettagli delle prenotazioni

nomi e cognomi

indirizzi email

numeri di telefono

indirizzi fisici

eventuali informazioni condivise con le strutture ricettive

Un elemento rassicurante riguarda invece i dati finanziari, che secondo la piattaforma: non risultano compromessi.

I rischi per i consumatori

Nonostante il mancato accesso dei cyber criminali ai dati di pagamento (almeno stando a quanto precisato da Booking.com), l’attacco rappresenta comunque un rischio concreto per gli utenti. Le informazioni sottratte possono infatti essere utilizzate per:

tentativi di phishing mirati , con email o messaggi apparentemente legittimi

, con email o messaggi apparentemente legittimi truffe personalizzate , sfruttando i dettagli reali delle prenotazioni

, sfruttando i dettagli reali delle prenotazioni furti di identità o accessi non autorizzati ad altri servizi

Negli ultimi mesi, Booking.com è già stata al centro di numerosi tentativi di frode online, spesso basati proprio su richieste di pagamento fasulle o verifiche urgenti prima del soggiorno.

Un problema non nuovo

Non è la prima volta che la piattaforma affronta problemi di sicurezza. Già nel 2018 un attacco phishing aveva colpito dipendenti di strutture ricettive negli Emirati Arabi, permettendo ai criminali di accedere ai dati di oltre 4.000 utenti. In quell’occasione, la società fu anche sanzionata per aver comunicato il data breach in ritardo alle autorità.

Cosa devono fare gli utenti

Alla luce dell’accaduto, gli esperti invitano alla massima prudenza. Poche regole da rispettare e tenere sempre a mente, ma efficaci. In particolare:

diffidare di email o messaggi che chiedono pagamenti o dati personali

verificare sempre il mittente delle comunicazioni

accedere alla piattaforma solo tramite canali ufficiali

non condividere informazioni sensibili via email o chat

L’allarme sicurezza resta alto

Con oltre 30 milioni di strutture presenti sulla piattaforma e milioni di utenti in tutto il mondo, Booking.com rappresenta un obiettivo privilegiato per i cybercriminali. L’episodio conferma come, anche in assenza di violazioni finanziarie, i dati personali restino una risorsa preziosa e vulnerabile.

Per i consumatori, la regola d’oro è sempre una e una sola: prestare la massima attenzione quando si opera online. In un contesto digitale sempre più esposto, anche un semplice dato può diventare la chiave per nuove truffe.

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