Bonus Tv: tutto quello che c’è da sapere

16 luglio 2021. La giornata in pillole. Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Tv che partirà a breve, con l’erogazione degli incentivi da 100 euro per l’acquisto dei televisori compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre Dvbt-2.

Prima riunione lampo del nuovo Cda della rai, a meno di 24 ore dall’insediamento il neo ad Carlo Fuortes parte con l’acceleratore pigiato. Sul tavolo un’agenda speciale: piano industriale, contratto di servizio, confronto con le piattaforme.

Infine, fissato per martedì 20 luglio alle 15,00 l’Executive webinar “Together in transition: tra sostenibilità e 5G”. Intervengono: Nicola Blefari Melazzi, (CNIT); Enza Bruno Bossio (Camera dei Deputati); Alessio Butti (Camera dei deputati); Angelica Donati (ANCE Lazio); Giovanni Ferigo (INWIT); Remo Ricci (JMA Wireless); Alessandra Todde (MISE).

Bonus Tv, 100 euro di incentivi fino a esaurimento fondi. Come funziona

di Paolo Anastasio

Firmato dal ministro Giorgetti il decreto attuativo che rende operativo il bonus rottamazione in vista del nuovo standard Dvbt-2.

Nuovo Cda Rai: l’ad Carlo Fuortes parte col piede sull’acceleratore

di Angelo Zaccone Teodosi

A meno di 24 ore dalla nomina si riunisce il Cda che affronta un'agenda pesante: piano industriale, contratto di servizio, piattaforme.

“Together in transition: tra sostenibilità e 5G”, il 20 luglio alle 15 Executive webinar

di Redazione

Martedì 20 luglio alle 15 Executive webinar di Key4biz "Together in transition: tra sostenibilità e 5G". Scopri gli ospiti.

Meteo estremo, danni alle infrastrutture globali per 268 miliardi nel 2020

di Flavio Fabbri

A causa del meteo estremo, in tutto il mondo crescono i danni alle infrastrutture energetiche, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Garante Privacy e Accredia, guida alla certificazione Privacy. I 12 punti

di D&L Net

Il richiamo alle certificazione e agli accreditamenti è all'ordine del giorno ma spesso la scarsa conoscenza porta confusione.

Batterie, fondo Mise da 1,7 miliardi di euro per l’industria nazionale

di Flavio Fabbri

L'obiettivo è sostenere i progetti di imprese italiane in attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle batterie e non solo.

App anti-Covid, quarantena per 1,6 milioni di inglesi in una settimana

di Flavio Fabbri

L'app anti-Covid del Sistema sanitario britannico ha registrato un aumento delle notifiche di quarantena del +46% in una settimana.

A tutta fibra: chi sale e chi scende tra gli operatori

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

Fibra per tutti non ancora, ma per molti sì, mentre si sviluppano nuove tecnologie che miglioreranno il servizio internet nelle aree rurali.

5G nella fase pilota per il 30% dell’industria globale”

di Flavio Fabbri

Per sfruttare al meglio il 5G necessaria l'integrazione con reti e sistemi IT preesistenti e trovare un modello efficace di cybersecurity.

«Il Cloud, la PA e l'Europa». Rivedi l'intervista a Franco Pizzetti