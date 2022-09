È online il portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere il bonus trasporti: fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Come si usa

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

A chi è destinato

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro.

Come si richiede

l bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID con livello di sicurezza 2 o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Il primo giorno di domande per il bonus trasporti si è concluso con 200mila voucher emessi dal ministero del Lavoro. C’è tempo fino al 31 dicembre per fare richiesta, ma chi lo riceve, come detto, ha un mese di tempo per usufruirne.

Una volta fatta la richiesta, il cittadino riceve un voucher con QR da utilizzare al momento del pagamento.

Giovannini: “Se più cittadini scelgono trasporto pubblico, va reso strutturale”

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso soddisfazione per i primi dati sul bonus abbonamenti per il trasporto pubblico locale resi noti dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali. “Le numerose richieste pervenute nel primo giorno di attivazione della piattaforma dimostrano l’importanza di questa misura per venire incontro alle esigenze delle persone in maggiore difficoltà economica. Il bonus, soprattutto se si dimostrasse in grado di spostare le abitudini a favore del trasporto pubblico, potrebbe essere prorogato ed eventualmente reso strutturale”.

Per saperne di più consulta le FAQ

Le iniziativa di Spagna e Germania

In Spagna il governo ha deciso dall’1 settembre abbonamenti gratis per trasporti ferroviari locali nelle grandi città e per tragitti regionali a media percorrenza. La Germania ha portato i prezzi a 9 euro al mese per giugno, luglio e agosto e ora alcuni Lander stanno valutando una proroga. Sono circa 26 milioni le persone che da giugno hanno acquistato in Germania, grazie a questa iniziativa, un abbonamento mensile: il 20% degli abbonati “ha riscoperto il trasporto pubblico”. Grazie a questa misura il numero di passeggeri sui mezzi pubblici nei tre mesi del programma è stato superiore persino al livello pre-pandemia.