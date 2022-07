Il buono è utilizzabile da settembre per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Si potrà ottenere tramite portale il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro.

La misura per rendere più accessibili tutti i mezzi pubblici

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato la misura a sostegno delle persone economicamente più svantaggiate per incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici locali, è il bonus di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

“Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno”, ha aggiunto Orlando.

“Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale – ha invece dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini – è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale”.

La misura è stata stabilita nel decreto aiuti di maggio (convertito in Legge il 15 luglio 2022) e la dotazione finanziaria complessiva è pari a 79 milioni di euro, tramite il Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A chi spetta e come ottenere il bonus trasporti

Per ottenere il bonus trasporti di 60 euro bisognerà accedere al portale del ministero del Lavoro www.bonustrasporti.lavoro.gov.it attraverso Spid o Cie.

Sono inoltre previste delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e l’indicazione dell’importo del bonus richiesto a fronte di una spesa preventiva.

Per il completamento della domanda bisognerà anche inserire il gestore del servizio di trasporto pubblico.

Il bonus è destinato a tutte le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Come attivarlo

Una volta fatta domanda, l’utente potrà sfruttare il bonus presso un solo gestore di servizi Tpl ed entro un mese dell’emissione, presentandosi direttamente in biglietteria.

Una volta verificata la validità del bonus, è subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvederà a registrare sul portale l’utilizzo della misura, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario.