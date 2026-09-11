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Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026

Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026

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Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Con il termine bonus studenti si intendono una serie di agevolazioni per le spese sostenute per la scuola o l’università. Dall’asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado , in linea generale, sono detraibili le tasse di iscrizione e frequenza; i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue; il trasporto scolastico. La detrazione è del 19% fino a un massimo di mille euro. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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