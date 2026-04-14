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Bonus sport, 500 euro per chi ha tra i 6 ai 18 anni nel Lazio. La guida per richiederlo
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Bonus sport, 500 euro per chi ha tra i 6 ai 18 anni nel Lazio. La guida per richiederlo

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Bonus sport, 500 euro per chi ha tra i 6 ai 18 anni nel Lazio. La guida per richiederlo Internet

L’Intervento prevede l’erogazione di voucher in favore dei soggetti dai 6 ai 18 anni, con priorità per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 50.000 euro. Ecco come fare per ottenerlo.

Voucher sport da 500 euro nel Lazio: guida semplice per ottenere il contributo

Le famiglie del Lazio hanno un’opportunità concreta per avvicinare bambini e ragazzi allo sport senza pesare sul bilancio domestico. È infatti aperto il bando “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”, che mette a disposizione un contributo fino a 500 euro per sostenere l’attività sportiva dei più giovani (età 6-18 anni), attivabile fino al 13 maggio 2026.

Il progetto è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute SpA. L’Intervento è cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

Si tratta di una misura pensata per favorire il benessere fisico e sociale, ma anche per abbattere una delle principali barriere all’accesso allo sport: il costo.

Che cos’è il voucher sport

Il voucher è un contributo economico del valore di 500 euro, destinato a coprire le spese per attività sportive o centri estivi. Può essere utilizzato presso associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive (SSD) o enti del terzo settore attivi nello sport.

Ogni ragazzo può ricevere un solo voucher, ma può scegliere di utilizzarlo anche presso più strutture, fino a un massimo di tre diverse realtà sportive.

A chi spetta

Il bonus è rivolto a:

  • giovani tra i 6 e i 18 anni
  • residenti nella Regione Lazio
  • appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 50.000 euro

L’iniziativa è inclusiva: è prevista una particolare attenzione anche per i ragazzi con disabilità, per i quali sono previste modalità di partecipazione semplificate.

Come funziona e cosa bisogna fare

Una volta ottenuto il voucher, il beneficiario dovrà:

  • praticare attività sportiva per almeno 3 ore al mese
  • (per i ragazzi con disabilità è sufficiente 1 ora al mese)

La presenza sarà certificata in modo semplice: basterà registrarsi tramite QR code, una sola volta al giorno, in entrata oppure in uscita.

Come fare domanda

La procedura è interamente online e piuttosto semplice. Ecco i passaggi:

  1. Accedere alla Piattaforma Bandi tramite SPID o CIE
  2. Selezionare l’avviso “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”
  3. Compilare e inviare la domanda

Non sono previste modalità alternative: la candidatura deve essere presentata esclusivamente online.

Le scadenze da ricordare

Le domande possono essere inviate fino alle ore 15:00 del 13 maggio 2026.

È importante non aspettare gli ultimi giorni, per evitare eventuali problemi tecnici o ritardi.

Un’offerta sempre più ampia

Rispetto allo scorso anno, il progetto cresce in modo significativo:

  • oltre 5.400 corsi sportivi disponibili
  • quasi 2.000 realtà coinvolte
  • più di 2.600 impianti sportivi in tutta la regione
  • oltre 366 mila posti disponibili

Numeri che mostrano una rete sempre più capillare e una risposta forte del territorio.

Perché è importante

Il voucher non è solo un aiuto economico. L’obiettivo è più ampio: promuovere uno stile di vita attivo, contrastare la sedentarietà e offrire ai giovani una concreta opportunità di crescita, inclusione e socialità.

In un contesto in cui lo sport rischia spesso di diventare un lusso, questa misura punta a renderlo un diritto accessibile a tutti.

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L'autore

Flavio Fabbri

Flavio Fabbri

Giornalista pubblicista dal 2011, mi occupo di transizione digitale, ecologica ed energetica, di clima e ambiente, innovazione e cultura tecnologica.

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