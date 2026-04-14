Voucher sport da 500 euro nel Lazio: guida semplice per ottenere il contributo

Le famiglie del Lazio hanno un’opportunità concreta per avvicinare bambini e ragazzi allo sport senza pesare sul bilancio domestico. È infatti aperto il bando “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”, che mette a disposizione un contributo fino a 500 euro per sostenere l’attività sportiva dei più giovani (età 6-18 anni), attivabile fino al 13 maggio 2026.

Il progetto è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute SpA. L’Intervento è cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

Si tratta di una misura pensata per favorire il benessere fisico e sociale, ma anche per abbattere una delle principali barriere all’accesso allo sport: il costo.

Che cos’è il voucher sport

Il voucher è un contributo economico del valore di 500 euro, destinato a coprire le spese per attività sportive o centri estivi. Può essere utilizzato presso associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive (SSD) o enti del terzo settore attivi nello sport.

Ogni ragazzo può ricevere un solo voucher, ma può scegliere di utilizzarlo anche presso più strutture, fino a un massimo di tre diverse realtà sportive.

A chi spetta

Il bonus è rivolto a:

giovani tra i 6 e i 18 anni

residenti nella Regione Lazio

appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 50.000 euro

L’iniziativa è inclusiva: è prevista una particolare attenzione anche per i ragazzi con disabilità, per i quali sono previste modalità di partecipazione semplificate.

Come funziona e cosa bisogna fare

Una volta ottenuto il voucher, il beneficiario dovrà:

praticare attività sportiva per almeno 3 ore al mese

(per i ragazzi con disabilità è sufficiente 1 ora al mese)

La presenza sarà certificata in modo semplice: basterà registrarsi tramite QR code, una sola volta al giorno, in entrata oppure in uscita.

Come fare domanda

La procedura è interamente online e piuttosto semplice. Ecco i passaggi:

Accedere alla Piattaforma Bandi tramite SPID o CIE Selezionare l’avviso “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” Compilare e inviare la domanda

Non sono previste modalità alternative: la candidatura deve essere presentata esclusivamente online.

Le scadenze da ricordare

Le domande possono essere inviate fino alle ore 15:00 del 13 maggio 2026.

È importante non aspettare gli ultimi giorni, per evitare eventuali problemi tecnici o ritardi.

Un’offerta sempre più ampia

Rispetto allo scorso anno, il progetto cresce in modo significativo:

oltre 5.400 corsi sportivi disponibili

quasi 2.000 realtà coinvolte

più di 2.600 impianti sportivi in tutta la regione

in tutta la regione oltre 366 mila posti disponibili

Numeri che mostrano una rete sempre più capillare e una risposta forte del territorio.

Perché è importante

Il voucher non è solo un aiuto economico. L’obiettivo è più ampio: promuovere uno stile di vita attivo, contrastare la sedentarietà e offrire ai giovani una concreta opportunità di crescita, inclusione e socialità.

In un contesto in cui lo sport rischia spesso di diventare un lusso, questa misura punta a renderlo un diritto accessibile a tutti.

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