Voucher sport da 500 euro nel Lazio: guida semplice per ottenere il contributo
Le famiglie del Lazio hanno un’opportunità concreta per avvicinare bambini e ragazzi allo sport senza pesare sul bilancio domestico. È infatti aperto il bando “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”, che mette a disposizione un contributo fino a 500 euro per sostenere l’attività sportiva dei più giovani (età 6-18 anni), attivabile fino al 13 maggio 2026.
Il progetto è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute SpA. L’Intervento è cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.
Si tratta di una misura pensata per favorire il benessere fisico e sociale, ma anche per abbattere una delle principali barriere all’accesso allo sport: il costo.
Che cos’è il voucher sport
Il voucher è un contributo economico del valore di 500 euro, destinato a coprire le spese per attività sportive o centri estivi. Può essere utilizzato presso associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive (SSD) o enti del terzo settore attivi nello sport.
Ogni ragazzo può ricevere un solo voucher, ma può scegliere di utilizzarlo anche presso più strutture, fino a un massimo di tre diverse realtà sportive.
A chi spetta
Il bonus è rivolto a:
- giovani tra i 6 e i 18 anni
- residenti nella Regione Lazio
- appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 50.000 euro
L’iniziativa è inclusiva: è prevista una particolare attenzione anche per i ragazzi con disabilità, per i quali sono previste modalità di partecipazione semplificate.
Come funziona e cosa bisogna fare
Una volta ottenuto il voucher, il beneficiario dovrà:
- praticare attività sportiva per almeno 3 ore al mese
- (per i ragazzi con disabilità è sufficiente 1 ora al mese)
La presenza sarà certificata in modo semplice: basterà registrarsi tramite QR code, una sola volta al giorno, in entrata oppure in uscita.
Come fare domanda
La procedura è interamente online e piuttosto semplice. Ecco i passaggi:
- Accedere alla Piattaforma Bandi tramite SPID o CIE
- Selezionare l’avviso “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”
- Compilare e inviare la domanda
Non sono previste modalità alternative: la candidatura deve essere presentata esclusivamente online.
Le scadenze da ricordare
Le domande possono essere inviate fino alle ore 15:00 del 13 maggio 2026.
È importante non aspettare gli ultimi giorni, per evitare eventuali problemi tecnici o ritardi.
Un’offerta sempre più ampia
Rispetto allo scorso anno, il progetto cresce in modo significativo:
- oltre 5.400 corsi sportivi disponibili
- quasi 2.000 realtà coinvolte
- più di 2.600 impianti sportivi in tutta la regione
- oltre 366 mila posti disponibili
Numeri che mostrano una rete sempre più capillare e una risposta forte del territorio.
Perché è importante
Il voucher non è solo un aiuto economico. L’obiettivo è più ampio: promuovere uno stile di vita attivo, contrastare la sedentarietà e offrire ai giovani una concreta opportunità di crescita, inclusione e socialità.
In un contesto in cui lo sport rischia spesso di diventare un lusso, questa misura punta a renderlo un diritto accessibile a tutti.