Bonus psicologo, in Sardegna 9 richieste ogni mille abitanti

Sono 336.441 le persone che in Italia negli ultimi tre mesi hanno fatto richiesta all’Inps per il bonus psicologo. Il maggior numero di richieste per il bonus psicologo in termini assoluti è arrivato dalla Lombardia (oltre 52.300), seguita da Lazio (40.359) e Campania (30.981).

Arrivate all’Inps oltre 330 mila domande in tre mesi

Tra pandemia, crisi economica e venti di guerra, la domanda di assistenza psicologica è in crescita. Lo dimostrano i numeri del cosiddetto “bonus psicologo”, il beneficio rivolto ai cittadini con Isee non superiore ai 50 mila euro che si trovano in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. Sono 336.441 le persone che in Italia negli ultimi tre mesi hanno fatto richiesta all’Inps per il bonus psicologo (dati aggiornati a una settimana dal termine entro il quale presentare domanda).

Il fondo è da 25 milioni: non basterà per tutti

Il contributo potrà essere utilizzato come voucher per ricevere uno sconto di al massimo 50 euro per seduta, fino a un totale di 600 euro. Chiusa la finestra per fare richiesta (il 24 ottobre), l’Inps elaborerà le graduatorie degli aventi diritto su base regionale in ordine di arrivo della domanda e dando priorità alle persone con Isee più basso. Il fondo stanziato dal governo per il bonus psicologo è di 25 milioni di euro: coprirebbe solo 41.666 richieste, poco più del 12% di chi ha fatto domanda (considerando però l’ipotesi in cui ognuno riceva l’importo massimo da 600 euro).

Bonus psicologo, in Lombardia oltre 52 mila domande

Il maggior numero di richieste per il bonus psicologo in termini assoluti è arrivato dalla Lombardia (oltre 52.300), seguita da Lazio (40.359) e Campania (30.981). Se invece si mette in relazione la quantità di domande e la popolazione residente, è la Sardegna la regione che ha chiesto maggiormente assistenza psicologica incentivata dal bonus: 9,4 domande ogni mille abitanti. Una concentrazione di richieste ben superiore a quella di Lazio (7 ogni mille abitanti) e Marche (6,9), rispettivamente al secondo e terzo posto.

In Trentino meno di 3 domande ogni mille abitanti

La media nazionale è di 5,7 richieste per il bonus psicologo ogni mille abitanti, in linea con le domande fatte in Calabria, Emilia-Romagna e Puglia. I cittadini meno interessati agli sconti per la seduta dallo psicologo sono invece quelli di Sicilia (4,7 ogni mille abitanti), Veneto (4,5) e soprattutto Trentino-Alto Adige (appena 2,9).

Il 44% dei richiedenti ha meno di 35 anni

La prospettiva di ricevere assistenza psicologica a costo ridotto ha interessato soprattutto i giovani. Oltre 147 mila richieste per il bonus psicologo sono partite da ragazzi tra i 19 e i 35 anni (il 44% del totale). Anche i giovanissimi (fino ai 18 anni) si sono dimostrati sensibili al contributo e hanno presentato il 16% delle richieste (oltre 56 mila). Gli italiani tra i 36 e i 65 anni, invece, hanno deciso di cogliere in misura minore l’opportunità, limitandosi a un numero di richieste molto basso rispetto alle fasce d’età più giovani (circa 130 mila richieste complessive). Ancora meno quelle degli over 66: poco più di 3 mila. A chiedere il bonus psicologo sono state soprattutto le donne: oltre 233 mila richieste (il 69%), contro le 103 mila degli uomini.

Bonus psicologo: come funziona

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, in gergo “bonus psicologo”, può essere utilizzato per sedute di psicoterapia effettuate da specialisti privati riconosciuti, che possono essere individuati attraverso i siti dell’Inps, del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e degli Ordini regionali. Per chi ha un Isee fino a 15 mila euro all’anno è possibili ottenere il bonus massimo da 600 euro. Tra i 15 mila e i 30 mila euro diventa di 400, mentre per chi ha un Isee tra i 30 mila e i 50 mila euro si potranno ricevere al massimo 200 euro di bonus. Una volta accettata la domanda, il richiedente riceverà un codice univoco associato, da consegnare al professionista da cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, altrimenti non sarà più disponibile.

I dati si riferiscono dal 24 luglio al 17 ottobre 2022

Fonte: Inps