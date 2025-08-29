Il bonus, attivo entro la fine del 2025, sarà pari a uno sconto del 30% con un tetto di 100 euro, che salgono a 200 se l’Isee non supera 25mila euro. Dovrà essere rottamato l’elettrodomestico vecchio della testa tipologia. Non sarà possibile, per esempio, rottamare la lavatrice per il nuovo frigorifero.

Bonus elettrodomestici: il Governo punta ad abbassare il costo delle bollette

L’obiettivo dell’esecutivo è far entrare nelle case di più italiani possibili elettrodomestici green, così riducendo il consumo energetico, si abbasserà anche il costo delle bollette. Nel nostro Paese per l’energia elettrica si continua a pagare di più rispetto al resto dell’UE.

In attesa di sapere quando sarà erogabile il bonus – è previsto entro la fine di quest’anno – si conosce la modalità per scaricare il voucher da mostrare nel momento dell’acquisto e ricevere lo sconto direttamente in fattura.

Secondo il decreto interministeriale, visionato da Repubblica, firmato già dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (è attesa la firma anche del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti), il voucher dovrà essere richiesto, attraverso SPID o la Carta d’identità elettronica (CIE) o CNS, su una piattaforma ad hoc di PagoPa e speso in un tempo determinato.

Essendo stati stanziati solo 48 milioni, si arriverà a un click day? E quindi fare la gara a chi prima riesce a scaricare il voucher associato al codice fiscale.

Nel voucher comunque non sarà indicato l’importo dello sconto, perché questo dipende dal prezzo di vendita dell’elettrodomestico.

Sette le categorie di beni interessati:

lavatrici e lavasciuga almeno di classe A; forni (almeno A); cappe (almeno B); lavastoviglie (almeno C); asciugabiancheria (almeno C); frigoriferi e congelatori (almeno D); piani cottura. Inoltre, dovrà essere rottamato l’elettrodomestico vecchio della testa tipologia. Non sarà possibile, per esempio, rottamare la lavatrice per il nuovo frigorifero

Infine, ogni nucleo familiare potrà acquistare solo un prodotto agevolato; il bonus non potrà essere cumulato con altre agevolazioni, ad esempio la detrazione del 50% per i grandi elettrodomestici per chi ristruttura casa.

