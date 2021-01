Bonus PC e Internet 2021: i dispositivi abbinati alle offerte

E' già disponibile da qualche tempo il bonus PC e Internet da 500 euro riservato in questa prima fase alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro e residenti in un’area raggiunta da una rete in banda larga di almeno 30 Mega.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Come ormai saprete, è già disponibile da qualche tempo il bonus PC e Internet da 500 euro riservato in questa prima fase alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro e residenti in un’area raggiunta da una rete in banda larga di almeno 30 Mega: la misura lanciata dal MiSE e Infratel punta ad agevolare non solo la sottoscrizione di un piano Internet per il fisso con canone scontato per 12 mesi, ma anche l’acquisto di un dispositivo.

In questo spazio non vogliamo approfondire cifre e condizioni contrattuali (potete fare in qualsiasi momento un confronto gratuito delle tariffe Internet casa su SOSTariffe.it), ma segnalarvi tutti i dispositivi, tablet e PC, acquistabili attraverso il buono.

L’acquisto del dispositivo, infatti, è vincolato alla sottoscrizione di un’offerta Internet e viene fornito direttamente dal provider. Non è possibile, quindi, utilizzare il voucher per acquistare il prodotto in un negozio di elettronica. Ma quali sono i modelli proposti dai vari operatori quest’anno? Scopriamoli insieme.

TIM

Sottoscrivendo un’offerta Telecom Italia è possibile scegliere tra tre differenti dispositivi, a partire da 0 euro:

Lenovo Tab P11 Wifi 64GB a 0 euro: è un tablet Android 10 con display da 11 pollici (2000 x 1000 pixel), processore octa-core Snapdragon 662, 4 GB di RAM, memoria espandibile (fino a 256 GB), fotocamera posteriore da 13 Megapixel e frontale da 8 Megapixel, 4 speaker Dolby Atmos, sblocco facciale, connettività Bluetooth, Wifi dual band (Wifi 6 Ready), GPS/GLONASS e radio FM;

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 64GB a 29,90 euro: tablet Android 10 (interfaccia proprietaria ONE UI) con display da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel), processore octa-core Exynos, 4 GB di RAM, memoria espandibile (fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 8 Megapixel e frontale da 5 Megapixel, 2 speaker AKG con audio 3D, supporto per la S Pen, connettività Bluetooth, Wifi dual band, MiMO, GPS/A-GPS/GLONASS;

TIM Onda Oliver Plus 15.6 a 99,90 euro: laptop Windows 10 con processore quad-core Intel a 2,2 GHz, 8 GB di RAM, memoria interna da 256 GB, fotocamera HD 1080p, connettività Wifi e Bluetooth, batteria da 5000 mAh, con autonomia dichiarata di circa 8 ore. Insieme al computer viene fornita una webcam esterna con risoluzione di 8 Megapixel.

Vodafone

Per chi vuole attivare un’offerta Vodafone con il bonus PC e Internet nel 2021, questi sono i due dispositivi associabili al piano a 0 euro:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 64GB a 29,90 euro: tablet Android 10 (interfaccia proprietaria ONE UI) con display da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel), processore octa-core Exynos, 4 GB di RAM, memoria espandibile (fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 8 Megapixel e frontale da 5 Megapixel, 2 speaker AKG con audio 3D, supporto per la S Pen, connettività Bluetooth, Wifi dual band, MiMO, GPS/A-GPS/GLONASS;

Lenovo Yoga Smart Tab 64 GB: tablet Android Piecon display da 10,q pollici (1920 x 1200 pixel), processore octa-core Snapdragon 439, 4 GB di RAM, memoria espandibile (fino a 256 GB), fotocamera posteriore da 8 Megapixel e frontale da 5 Megapixel, 2 speaker JBL con supporto Dolby Atmos, connettività Bluetooth, Wifi dual band, assistente Google in modalità Ambient, batteria da 7000 mAh con autonomia di circa 10-11 ore in utilizzo.

WINDTRE

I dispositivi proposti da WINDTRE sono gli stessi che abbiamo visto per Vodafone, ma a condizioni diverse:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159 euro, anziché 459,90 euro;

Lenovo Yoga Smart TAB a 0 euro.

Fastweb

Sottoscrivendo un’offerta Fastweb Nexxt Casa quest’anno e approfittando del bonus PC e Internet è possibile abbinare gratuitamente un Huawei MatePad 10.4: è un tablet Android con display da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel), processore Kirin 810 octa-core, RAM da 4 GB, memoria da 64 GB espandibile (fino a 512 GB), fotocamere posteriore e frontale da 8 Megapixel, 4 altoparlanti audio, supporto per la M-Pencil, connettività 4G, Wifi dual band, Bluetooth, OTG e batteria da 7520 mAh, con autonomia dichiarata di 12 ore in riproduzione video. Non ha l’accesso ai servizi Google ma c’è l’App Gallery Huawei.

Tiscali

Anche con Tiscali il tablet abbinabile all’offerta Internet con voucher è lo stesso di Fastweb, ossia il Huawei MatePad 10.4.

Sono questi, quindi, i dispositivi abbinati alle offerte Internet fibra per i destinatari del bonus PC e Internet di questo inizio 2021. Se vi saranno delle novità nei prossimi mesi, ad esempio con l’arrivo di nuovi dispositivi, vi terremo aggiornati.