La Regione del Veneto ha approvato la misura per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di Bonus occupazionale per le imprese private di micro, piccola o media dimensione che nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro per l’assunzione o che nel medesimo periodo hanno provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda di contributo i seguenti soggetti richiedenti datori di lavoro per i propri dipendenti:

1. Le imprese, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto;

2. I lavoratori autonomi, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto.

Tipologia di spese ammissibili

L’avviso mette a disposizione contributi ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 hanno sottoscritto con il destinatario

a. un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, anche di somministrazione, e di apprendistato professionalizzante; oppure

b. un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, della durata di almeno 12 mesi.

Entità e forma dell’agevolazione

L’ammontare del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato o per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time è definito sulla base della tipologia di contratto stipulato e in considerazione della tipologia di destinatari, ritenuti ammissibili:

Bonus occupazionale: scadenza

