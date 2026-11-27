ARERA ha avviato una consultazione pubblica che punta a rendere più trasparente la gestione dei crediti non erogabili e a introdurre nuove procedure per il loro rimborso.

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Il bonus luce e gas rappresenta un aiuto importante per le famiglie in condizioni di disagio economico, ma non sempre le somme riconosciute arrivano effettivamente nelle tasche dei beneficiari. Per risolvere il problema dei cosiddetti bonus incagliati, ARERA ha avviato una consultazione pubblica che punta a rendere più trasparente la gestione dei crediti non erogabili e a introdurre nuove procedure per il loro rimborso. Le misure proposte riguardano sia le bollette di periodo emesse durante il rapporto di fornitura sia quelle di chiusura del contratto. Accanto alle agevolazioni come il bonus sociale, anche confrontare le offerte luce e le offerte gas più convenienti del mercato libero può aiutare le famiglie a ridurre la spesa per le bollette. Con il comparatore di SOStariffe.it si possono mettere a confronto gratuitamente e in modo veloce le proposte di tanti fornitori partner, facilitando l’individuazione delle migliori soluzioni tariffarie del momento.

Quando il bonus luce e gas può non essere erogato?

Dal 2021 il bonus sociale per disagio economico viene riconosciuto automaticamente alle famiglie che possiedono i requisiti previsti dalla normativa. Per accedere all’agevolazione è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE entro le soglie stabilite: attualmente la soglia da non superare è di 9.796 euro, oppure 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Una volta verificati i requisiti, il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, coordina i flussi informativi tra INPS, distributori e venditori. Il bonus viene quindi riconosciuto attraverso uno sconto in bolletta, distribuito nell’arco di dodici mesi.

Il problema nasce quando l’importo delle agevolazioni e degli altri eventuali crediti supera quello delle spese addebitate nella fattura. Si parla in questo caso di bolletta incapiente: il totale da pagare viene azzerato, ma rimane una somma a credito del cliente che deve essere recuperata successivamente.

Come indicato dalla stessa ARERA, il fenomeno delle bollette incapienti si è manifestato soprattutto tra il 2022 e la prima metà del 2023, quando il valore dei bonus sociali è stato aumentato per contrastare il caro energia e sono state introdotte ulteriori misure di sostegno. A incidere sono stati anche gli interventi tariffari destinati a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas. Le bollette incapienti possono comunque verificarsi ancora oggi, ad esempio in presenza di consumi ridotti o stagionali, oppure in presenza di rimborsi e altri importi a credito che superano il totale a debito.

Bollette di periodo: come verranno restituiti i crediti?

Nelle bollette emesse durante il normale rapporto di fornitura, il credito rimanente viene generalmente trasferito alla fattura successiva, dove può essere compensato con gli importi dovuti. Il meccanismo consente di recuperare progressivamente le somme senza richiedere al venditore un rimborso separato.

La disciplina attuale, tuttavia, non stabilisce modalità precise per la liquidazione diretta dei crediti maturati nelle bollette di periodo. Alcuni venditori possono quindi scegliere di ricorrere a strumenti alternativi come assegni o bonifici, con il rischio che il pagamento non vada a buon fine e che le somme rimangano bloccate.

Per superare queste criticità, ARERA propone di rendere obbligatorio il trasferimento del credito nella bolletta successiva per gli importi inferiori a una soglia ancora da definire, ipotizzata tra 200 e 300 euro. In questo modo, la compensazione in fattura diventerebbe il canale preferenziale per restituire le somme ai clienti.

Per gli importi superiori alla soglia indicata, il venditore dovrebbe invece procedere alla rimessa diretta, seguendo le modalità previste per la restituzione dei crediti. La proposta prevede anche una maggiore trasparenza: nella bolletta dovranno essere indicate chiaramente le somme maturate e quelle effettivamente restituite.

Un’altra novità riguarda la separazione tra i diversi crediti. ARERA intende introdurre nello Scontrino dell’energia una nuova voce, denominata Bonus rimanente, per identificare in modo distinto la quota di credito derivante dal bonus sociale rispetto agli altri importi a favore del cliente.

Bolletta di chiusura: più tutele per chi cambia fornitore

Le maggiori criticità riguardano le bollette di chiusura, emesse in caso di cessazione del contratto o di voltura. In queste situazioni non è possibile trasferire il credito residuo a una fattura successiva dello stesso venditore, perché il rapporto contrattuale è terminato.

La regolazione attuale prevede già che il cliente riceva l’intera quota di bonus ancora spettante, fino al completamento dei dodici mesi di agevolazione. Il rimborso può non andare a buon fine per diversi motivi: recapiti non aggiornati, cliente irreperibile, coordinate bancarie errate o assegni non incassati.

Per rendere più efficace la procedura, ARERA propone che il venditore effettui il rimborso contestualmente all’emissione della bolletta di chiusura. Dovranno essere utilizzati prioritariamente i riferimenti bancari o di pagamento già disponibili, ad esempio quelli forniti per la domiciliazione delle bollette. Se non sono presenti o il primo tentativo fallisce, il venditore dovrà ricorrere ad altre modalità tracciabili e facilmente accessibili, come assegni o bonifici domiciliati.

La proposta introduce anche specifici obblighi di contatto: trascorsi quattro mesi dall’emissione della bolletta senza che il cliente abbia incassato il credito, il venditore dovrà effettuare almeno due tentativi di comunicazione, attraverso canali diversi o in momenti distinti. Dovrà inoltre offrire almeno due strumenti alternativi per permettere al beneficiario di ricevere le somme.

Bonus non erogabili: cosa succede ai crediti che rimangono bloccati?

Se anche dopo questi tentativi il rimborso non dovesse andare a buon fine, trascorsi sei mesi dall’emissione della bolletta di chiusura il venditore potrà classificare la somma come credito non erogabile. La quota relativa al bonus sociale dovrà essere distinta dagli altri eventuali crediti.

ARERA intende introdurre un sistema di rendicontazione attraverso il SII, che consentirà di monitorare le somme non effettivamente riconosciute ai beneficiari. Il meccanismo prevede il coinvolgimento della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), incaricata di gestire la restituzione al sistema degli importi che non è stato possibile liquidare.

Le risorse recuperate saranno destinate ai conti utilizzati per finanziare le agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico. In questo modo, le somme non erogate non resteranno nella disponibilità dei venditori, ma torneranno a sostenere indirettamente il sistema dei bonus sociali.

Quando entreranno in vigore le nuove regole ARERA?

Il documento 396/2026/R/com del 27 ottobre 2026 è una proposta di regolazione sottoposta a consultazione pubblica, non un provvedimento definitivo. Gli operatori interessati possono presentare osservazioni e proposte entro il 27 novembre 2026.

L’Autorità prevede un’attuazione in due fasi. Nel primo semestre del 2027 dovrebbe partire una procedura semplificata per recuperare i crediti non erogabili maturati tra il 2021 e il 2026. La disciplina completa, comprensiva dei nuovi obblighi informativi, delle procedure di rimborso e del meccanismo di restituzione alla CSEA, dovrebbe invece entrare a regime nel corso del secondo semestre del 2027.

In attesa delle nuove disposizioni, le famiglie possono continuare a monitorare le voci presenti nelle bollette e verificare l’effettiva restituzione degli eventuali crediti maturati. Per contenere ulteriormente i costi, può essere utile anche valutare le alternative disponibili sul mercato.

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