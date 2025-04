Bonus gas, come cambia nel secondo trimestre 2025

L’ARERA ha aggiornato la tabella con gli importi del bonus gas in vigore per il secondo trimestre dell’anno. Ecco a chi spetta.

L’ARERA ha aggiornato la tabella con gli importi del bonus gas in vigore per il secondo trimestre dell’anno. I nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro o le famiglie numerose (quelle con almeno 4 figli a carico) con ISEE fino a 20.000 euro, presentando la DSU aggiornata, hanno diritto a ricevere uno sconto sulle bollette, applicato direttamente dai fornitori. Il bonus sociale luce e gas, destinato a sostenere le famiglie a basso reddito, è una misura che alleggerisce la spesa per le utenze domestiche. Per tenere sotto controllo le spese è utile affiancare al bonus pubblico un’offerta luce e gas competitiva. Il comparatore di SOStariffe.it mette a confronto le migliori tariffe sul mercato libero, tra quelle proposte dai fornitori partner. Osservando i risultati dell’analisi si possono individuare le soluzioni più convenienti e decidere di cambiare fornitore senza costi aggiuntivi.

Qual è l’importo del bonus gas nel secondo trimestre

A differenza del bonus luce, il bonus gas non ha un importo costante durante l’anno. L’importo dello sconto in bolletta cambia da trimestre a trimestre, in modo da rendere più leggere le bollette invernali, tradizionalmente le più care.

Per il periodo compreso tra aprile e giugno 2025, le famiglie che rispettano i requisiti di reddito fissati dalla legge potranno ottenere un bonus in bolletta del gas che arriva fino a 24,75 euro. Nel primo trimestre, invece, gli importi erano più alti per via di consumi più elevati da parte degli utenti.

L’importo del bonus è differenziato in base a tre parametri:

La numerosità del nucleo familiare , distinguendo tra famiglie con più o meno di 4 membri;

, distinguendo tra famiglie con più o meno di 4 membri; L’ uso che si fa del gas (solo cottura e/o acqua calda sanitaria, riscaldamento o tutti gli usi);

(solo cottura e/o acqua calda sanitaria, riscaldamento o tutti gli usi); La zona climatica di residenza.

Per le famiglie composte da un massimo di 4 persone il bonus per il secondo trimestre:

È di 11,83 euro, indipendentemente dalla zona di residenza, se si usa il gas per acqua calda o cottura;

Arriva fino a 10,92 euro per il riscaldamento. Il bonus è pari a 0 se si risiede in zona A o B;

Va da un minimo di 9,10 a un massimo di 20,93 euro, in base alla zona climatica di appartenenza, se si usa il gas per acqua calda e/o cottura e per il riscaldamento.

Gli importi sono leggermente maggiorati per le famiglie composte da più di 4 membri:

Nel caso in cui si usi il gas solo per cuocere i cibi o per l’acqua calda sanitaria il bonus è di 16,38 euro per il trimestre;

Chi usa il gas solo per il riscaldamento riceve un bonus fino a 12,74 euro (eccetto i residenti nelle zone climatiche A e B, per i quali il bonus del trimestre è pari a 0);

Se si usa il gas sia per il riscaldamento sia per l’acqua calda sanitaria o per la cottura dei cibi si riceve un bonus che va da 14,56 euro a 24,75 euro a seconda di dove si risiede.

Da aprile al via il bonus straordinario luce

Oltre al bonus sociale gas, le famiglie con reddito ISEE fino a 9.530 euro possono ottenere anche il bonus sociale luce.

Il recente Decreto Bollette ha inoltre introdotto un bonus straordinario una tantum, cumulabile con quello ordinario. Questo intervento prevede l’erogazione di uno sconto in bolletta pari a 200 euro, riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 25.000 euro e che hanno presentato la DSU.

Come massimizzare il risparmio in bolletta

Il bonus sociale luce e gas è la principale misura di sostegno prevista per fronteggiare il caro bollette. Secondo le stime, gli sconti – ordinari e straordinari – previsti dalla normativa interessano oltre 5 milioni di famiglie italiane.

Lo sconto in bolletta non è legato ai consumi ma è applicato in misura fissa. Ciò significa che scegliendo un’offerta luce e gas che mantiene basse le bollette si può massimizzare l’effetto positivo della misura.

Con il comparatore di SOStariffe.it si possono confrontare rapidamente le migliori tariffe del mercato libero, filtrando per tipo di fornitura o combinando luce e gas. Il servizio aiuta a stimare il risparmio rispetto al contratto attuale e, in caso di cambio fornitore, il passaggio è gratuito e non comporta alcuna perdita del diritto al bonus sociale.

