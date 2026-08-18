Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio

(Adnkronos) – La prossima legge di bilancio si troverà a gestire una serie di misure già destinate, secondo la normativa attuale, a cambiare o terminare entro il 2026. Tra i dossier più rilevanti, gli incentivi per la casa, le agevolazioni per le madri lavoratrici, gli sgravi sul costo del lavoro e la fiscalità degli aumenti salariali. Questione centrale sarà capire quali interventi mantenere e con quali risorse

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