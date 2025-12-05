Riapre la finestra per il bonus elettrodomestici

Una buona notizia per i cittadini in attesa: a 15 giorni dall’emissione dei primi voucher per il bonus elettrodomestici, è iniziato lo scorrimento delle liste. Le risorse non utilizzate, derivanti dai voucher emessi e non spesi entro il termine di 15 giorni, sono tornate disponibili e verranno ora assegnate in ordine cronologico a chi era rimasto in lista d’attesa.

Questo significa che molti utenti che avevano presentato domanda, ma non avevano ricevuto subito il voucher a causa dell’esaurimento iniziale dei fondi, riceveranno in questi giorni la comunicazione di avvenuta assegnazione.

Cosa succede adesso con le liste di attesa

L’ondata di domande iniziale è stata eccezionale: quasi un milione di richieste presentate. Questo ha portato rapidamente all’esaurimento delle risorse disponibili (48,1 milioni di euro per il 2025).

Come previsto, i fondi sono stati ricalcolati in seguito alla scadenza dei primi voucher. Chi si trovava in lista d’attesa può ora ricevere il proprio buono residuo. La comunicazione arriverà tramite messaggio sull’app IO o tramite e-mail, a seconda del canale utilizzato per la domanda.

È comunque possibile controllare lo stato della tua domanda in qualsiasi momento sull’app IO o sul sito dedicato bonuselettrodomestici.it.

Occhio alla lista dei prodotti ammessi al bonus elettrodomestici

È fondamentale sottolineare un punto critico che, purtroppo, sembra essere la causa principale dei voucher non utilizzati: il bonus è valido solo per una lista ben precisa di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Molti cittadini si sono recati nei negozi convinti di poter acquistare piccoli elettrodomestici, come un ferro da stiro, un aspirapolvere o un robot da cucina, ma hanno scoperto che questi prodotti non sono ammessi al contributo.

Il bonus è destinato esclusivamente a categorie di grandi elettrodomestici come: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni o piani cottura.

L’obiettivo è incentivare la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli di classe energetica superiore per promuovere il risparmio energetico. Per evitare brutte sorprese e la perdita del contributo, è essenziale consultare l’elenco degli elettrodomestici ammessi e quello dei negozi aderenti sul sito ufficiale bonuselettrodomestici.it.

Come funziona il bonus, quanto vale e chi può presentare domanda

Il contributo elettrodomestici è un aiuto economico per l’acquisto di un solo elettrodomestico ad alta efficienza per famiglia anagrafica, coprendo fino al 30% del costo d’acquisto.

Il massimale varia in base all’ISEE:

100 euro per nucleo familiare.

per nucleo familiare. 200 euro per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia.

Come si richiede?

Anche se le risorse attuali derivano dallo scorrimento, è ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista d’attesa, nell’eventualità di ulteriori scorrimenti futuri.

Le domande vengono gestite in ordine cronologico. Per accedere, è necessario utilizzare l’app IO o il sito web bonuselettrodomestici.it, effettuando l’accesso con SPID o CIE.

Durante la procedura, è necessario dichiarare di possedere un elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo modello della stessa categoria e di classe energetica superiore.

Bisognerà inoltre dichiarare le informazioni relative al proprio ISEE 2025 in corso di validità.

