Bonus elettrodomestici, come funziona e come richiedere lo sconto

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Dopo mesi di attesa sta finalmente per arrivare il bonus elettrodomestici inserito nell’ultima Legge di Bilancio. Grazie a un emendamento al recente Decreto Bollette, sono stati superati gli ostacoli che finora hanno frenato l’introduzione di questa misura che va a sostegno di famiglie e produttori.

Il bonus sarà indirizzato a chi acquista un nuovo elettrodomestico sostituendone uno vecchio e migliorando la classe energetica. Il bonus elettrodomestici sarà applicato sotto forma di sconto in fattura e in misura variabile a seconda del valore dell’acquisto.

Questo incentivo può avere effetti benefici anche sulle bollette: migliorare l’efficienza energetica, infatti, insieme alla scelta di un’offerta luce competitiva tra quelle proposte dal comparatore di SOStariffe.it, può abbassare la spesa per i propri consumi elettrici.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il cosiddetto bonus elettrodomestici è stato previsto dalla Legge di Bilancio. Inizialmente, si era pensato di limitare l’incentivo ai soli elettrodomestici con una classe energetica elevata. La formulazione iniziale della norma, infatti, parlava di incentivo riservato agli acquisti di elettrodomestici di classe B o superiore. Questa limitazione, però, rischiava di diventare un boomerang per i produttori italiani, dal momento che solo una piccola parte degli elettrodomestici made in Italy rientra in questa categoria.

Con un emendamento al Decreto Bollette presentato da un esponente di Fratelli d’Italia, sono state modificate le regole di applicazione del bonus. L’emendamento, inizialmente giudicato inammissibile dalla Commissione Attività produttive alla Camera, è stato riesaminato e approvato.

L’intervento normativo modifica le previsioni iniziali del bonus in due punti: elimina il click day, che avrebbe penalizzato le vendite nei punti vendita fisici, e rimuove l’indicazione della classe di efficienza energetica minima. In attesa del decreto attuativo, che sarà contenuto in un provvedimento interministeriale atteso a breve, si sa che il bonus sarà applicato sotto forma di sconto in fattura e per gli acquisti fatti per sostituire un elettrodomestico (con ritiro del vecchio) di una classe energetica migliore.

Quant’è l’importo del bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici a cui si ha diritto non è di importo fisso, ma varia a seconda del valore del prodotto acquistato. L’incentivo corrisponde infatti al 30% del valore del bene e ha una soglia massima di 100 euro. Le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro possono invece avere un bonus fino a 200 euro. Il bonus viene riconosciuto per un unico prodotto.

Se si acquista quindi uno degli elettrodomestici che danno accesso al bonus al prezzo di 240 euro, si ha diritto a uno sconto di 72 euro, il 30% del valore. Se il prezzo di vendita fosse invece superiore a 330 euro, si avrebbe diritto a un bonus di 100 euro, che sale a 200 euro se si ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Come ottenere il bonus

Il bonus verrà riconosciuto agli aventi diritto come sconto in fattura, applicato direttamente dal venditore al momento dell’acquisto. I venditori potranno poi recuperare lo sconto come credito fiscale da usare in compensazione.

Non serve quindi fare domanda per ottenere il bonus, ma la procedura verrà attivata dal venditore nel punto vendita o online. Per finanziare questa misura sono stati stanziati all’incirca 50 milioni di euro e le risorse saranno gestite tramite la piattaforma PagoPA.

Migliorare l’efficienza energetica per ridurre le bollette della luce

Il bonus elettrodomestici è un’ottima occasione per ammodernare i propri elettrodomestici e per scegliere prodotti più funzionali ed efficienti.

Il bonus incentiva infatti l’acquisto di prodotti che appartengono a una classe energetica superiore rispetto a quelli che vanno a sostituire. Il miglioramento di una o più classi energetiche si traduce in una riduzione dei consumi elettrici annui, a tutto beneficio dei conti familiari.

Per sfruttare al meglio il bonus elettrodomestici in arrivo è utile stimare il risparmio in bolletta che si può ottenere scegliendo diversi modelli di elettrodomestico e optare per quello che riduce maggiormente i consumi.

Migliorare l’efficienza energetica e scegliere offerte luce competitive sono i due principali pilastri su cui si fonda il risparmio sulle bollette. Se, grazie al bonus elettrodomestici, si può intervenire sul primo punto, per soddisfare la seconda condizione è necessario fare un confronto tra le tariffe luce disponibili sul mercato libero e trovare le più convenienti. Il comparatore di SOStariffe.it permette di fare un raffronto gratuito e rapido tra le migliori offerte dei fornitori partner del servizio e di verificare quant’è il possibile risparmio in bolletta.

