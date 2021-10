Viene stabilizzato e reso permanente il bonus cultura da 500 euro per i neo diciottenni. Il ministro Franceschini riesce a non far introdurre il tetto Isee di 25mila euro.

Il bonus cultura sarà erogato per sempre a chi compie 18 anni. La novità è contenuta nel disegno di legge, approvato dal governo Draghi, per la legge di bilancio per il 2022. Il bonus sarà finanziato con 230 milioni dall’anno prossimo in avanti.

500 euro per sempre per i 18enni, da spendere per:

in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Bonus cultura, Franceschini evita il tetto Isee di 25mila euro

Dalla ricostruzione del Corriere della Sera sul consiglio dei ministri che ha approvato la norma, emerge “un duello meno scontato sul bonus cultura per i 18enni, dove il ministro Dario Franceschini, capodelegazione del Pd al governo, ha insistito col premier, Mario Draghi, e col ministro dell’Economia, Daniele Franco, per togliere il tetto Isee di 25 mila euro che, secondo lui, avrebbe rischiato di creare discriminazioni escludendo i contribuenti onesti rispetto agli evasori”.

Sacrosanta scelta del ministro della Cultura. I furbetti sono sempre in agguato, come insegnano i diversi casi legati a chi percepisce illegalmente il reddito di cittadinanza.

1,6 milioni di ragazzi registrati hanno speso più di 730 milioni di euro in cultura

Il bonus cultura si richiede dal sito 18App ed è giunto alla quinta. Da quando è stato attivato, dal governo Renzi, 1,6 milioni di ragazzi registrati hanno speso più di 730 milioni di euro in cultura.

Ricordiamo che il bonus cultura ha ricevuto anche la reazione positiva di una star internazionale della scrittura come Stephen King, che ha twittato: “A Culture bonus! Now there, ladies and gentleman, boys and girl, is a CIVILIZED IDEA!”