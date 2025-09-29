100 euro per acquistare i libri con la Carta della Cultura
La Carta della Cultura è un contributo economico da 100 euro all’anno, destinato all’acquisto di libri, sia cartacei sia digitali (purché con codice ISBN). Si potrà richiedere solo tramite App IO.
Dal 1° ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere la carta, che riguarda le annualità comprese tra il 2020 e il 2024, quindi recuperando i contributi degli anni passati è possibile accumulare fino a 500 euro.
L’iniziativa è stata voluta dal Ministero della Cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura, con la gestione tecnica affidata a PagoPA, CONSAP e Sogei.
L’obiettivo primario è contrastare la povertà educativa e culturale e favorire l’accesso alla lettura.
Come richiedere la Carta della Cultura tramite App IO
La procedura, come spiegato sul sito del ministero, è interamente digitale e passa esclusivamente dall’App IO, la piattaforma dei servizi pubblici gestita da PagoPA. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).
Ecco i passaggi principali:
- Accedere all’App IO con SPID o CIE.
- Presentare la richiesta indicando l’annualità di riferimento.
- Attendere la pubblicazione della graduatoria.
- Ricevere l’esito della domanda direttamente in app.
- In caso positivo, la Carta verrà caricata nella sezione “Portafoglio” di IO.
A chi è rivolta
La Carta è destinata ai nuclei familiari italiani o stranieri residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15mila euro. Ogni famiglia può riceverne soltanto una, indipendentemente dal numero di componenti.
Le graduatorie verranno stilate separatamente per ciascuna annualità, seguendo due criteri:
- l’ISEE più basso ha priorità;
- a parità di valore, conta l’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino a esaurimento fondi.
I controlli sui requisiti minimi di ogni richiedente che ha fatto domanda saranno effettuati dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.
Come e dove utilizzare la Carta della Cultura
Chi ottiene il beneficio ha 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzare i 100 euro disponibili. L’importo può essere speso esclusivamente in librerie, negozi fisici o piattaforme convenzionate, per l’acquisto di libri cartacei e digitali con codice ISBN. L’elenco aggiornato dei punti vendita sarà disponibile su una piattaforma dedicata.
Tutti i dettagli ufficiali saranno pubblicati a partire dal 1° ottobre direttamente in App IO, sul portale ioapp.it, e sui siti del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura.