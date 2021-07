Bonus condizionatore e altri trucchi per ridurre gli sprechi in estate

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

L’estate è un periodo in cui il consumo di energia elettrica registra un picco, dovuto alla necessità di combattere le giornate di caldo intenso. Per le famiglie, inoltre, c’è da considerare il forte aumento dei prezzi per i clienti in tutela attivo da luglio (+9.9% come annunciato da ARERA). Per evitare sprechi di energia elettrica e costi eccessivi in bolletta è, quindi, necessario mettere in pratica una serie di importanti accorgimenti che consentiranno di ottimizzare, al massimo, consumi e spese.

Come prima cosa, sarà fondamentale dare un taglio netto al costo dell’energia. In questo modo, a parità di consumo, sarà possibile ottenere un risparmio notevole, evitando inutili sprechi di denaro. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile puntare, come vedremo, sulle offerte del Mercato Libero. In questo momento, infatti, i margini di risparmio garantiti agli utenti sono davvero significativi e consentono di dare un taglio netto alle bollette per i mesi estivi ed anche per le stagioni successive.

Un altro elemento importante per evitare sprechi è rappresentato dall’acquisto di un nuovo condizionatore ad alta efficienza sfruttando il Bonus Condizionatore che consente di accedere ad una detrazione fiscale sull’acquisto di un nuovo dispositivo. Per chi utilizza il condizionatore in casa, inoltre, è fondamentale seguire alcuni consigli per un corretto utilizzo. Mettendo in pratica tali consigli, infatti, i consumi si ridurranno ma sarà possibile continuare a sfruttare al massimo il condizionatore. Ecco, quindi, come fare per ridurre gli sprechi di energia in estate:

Tagliare il costo dell’energia con le offerte del Mercato Libero

Il primo passo per un corretto utilizzo dell’energia elettrica ed una riduzione delle spese è rappresentato dalla scelta della migliore offerta del Mercato Libero. Dopo il recente aumento dei prezzi del mercato tutelato, il passaggio al Mercato Libero diventa una vera e propria priorità. Scegliendo una delle tariffe più convenienti del mercato, infatti, sarà possibile tagliare il costo dell’energia e, quindi, ottenere un notevole risparmio a parità di consumi.

La scelta delle tariffe migliori può avvenire direttamente online, sfruttando la comparazione online. Mettendo a confronto tra di loro le offerte, infatti, sarà possibile individuare rapidamente le soluzioni più convenienti. Il confronto può essere realizzato sfruttando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android ed iOS. Utilizzare il comparatore è davvero molto semplice.

Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica per ottenere informazioni dettagliate in merito alla convenienza delle varie offerte disponibili sul Mercato Libero. Il dato relativo al proprio consumo annuo può essere facilmente ricavato dalla consultazione di una qualsiasi bolletta precedente inviata dal proprio fornitore. In alternativa, è possibile sfruttare il tool di calcolo del comparatore stesso.

Una volta inserito il dato relativo al proprio consumo, il comparatore andrà a calcolare una stima di spesa relativa all’attivazione di ogni singola tariffa disponibile effettuando anche una comparazione con il mercato tutelato per verificare il risparmio. Le offerte verranno poi ordinate per convenienza e il cliente sarà libero di scegliere la tariffa da attivare direttamente online per dare un taglio netto alle spese per le forniture energetiche. Un procedimento analogo può essere fatto con il gas naturale, consultando le migliori offerte gas disponibili.

Come anticipato in precedenza, l’attivazione dell’offerta scelta può essere completata online. La procedura da seguire è molto semplice. Dal comparatore si può raggiungere il sito del fornitore per avviare la sottoscrizione. Sarà necessario avere con sé i dati dell’intestatario e il codice POD della fornitura (disponibile su di una precedente bolletta). Il passaggio al nuovo fornitore si completerà in alcune settimane. Durante tutta la procedura è garantita la continuità dell’erogazione dell’energia e non sarà necessario cambiare il contatore.

Sfruttare il Bonus condizionatore per acquistare un modello ad alta efficienza

Il Bonus condizionatore rappresenta un’importante risorsa per le famiglie italiane che vogliono dare un taglio ai consumi senza rinunciare ad un buon rinfrescamento durante i mesi estivi. Il condizionatore è un elettrodomestico che genera un elevato consumo di energia elettrica ed è, quindi, necessario puntare su soluzioni ad alta efficienza per ridurre al minimo l’impatto sulle bollette.

Per acquistare un nuovo condizionatore è possibile sfruttare la detrazione fiscale prevista dal Bonus Condizionatore Per il 2021 sono previste diverse agevolazioni pensate per garantire ai contribuenti la possibilità di ammortizzare il costo di acquisto e installazione di un nuovo condizionatore. È possibile, ad esempio, sfruttare l’Ecobonus al 50% o al 65% sull’acquisto di un nuovo condizionatore per ottenere una detrazione da suddividere in 10 rate annuali che andranno a ridurre l’importo da versare in fase di dichiarazione dei redditi.

C’è la possibilità di ottenere una detrazione fiscale al 50%, con un tetto massimo di 96 mila euro, per l’acquisto di un condizionatore a seguito di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione è accessibile anche in caso di acquisto di un condizionatore non ad alta efficienza ma comunque in grado di garantire un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. A disposizione degli utenti c’è una detrazione fiscale del 65% con un tetto massimo di spesa di 46.154 euro.

Tale detrazione è accessibile sostituendo il precedente impianto di climatizzazione con un nuovo condizionatore ad alta efficienza energetica anche senza ristrutturazione. Da segnalare anche la possibilità di beneficiare del Superbonus al 110% sull’acquisto e l’installazione del condizionatore. In questo caso, sarà necessario realizzare dei lavori di ristrutturazione in grado di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione.

Tali lavori devono rientrare nella categoria dei “lavori trainanti” previsti dalla normativa sul Superbonus. L’accesso alla detrazione, che in questo caso sarà riconosciuta in cinque rate annuali, è vincolato al miglioramento di almeno due classi energetiche per l’immobile oppure al raggiungimento della classe energetica più elevata, a fronte della presentazione dell’Attestato di Presentazione Energetica.

Da notare che le varie detrazioni fiscali sono disponibili anche per interventi realizzati dopo l’estate. Acquistando subito il nuovo condizionatore, però, sarà possibile sfruttare il dispositivo per tutta (o quasi) la stagione estiva 2021, massimizzando i vantaggi.

Tagliare gli sprechi utilizzando in modo corretto il condizionatore

Acquistare un condizionatore ad alta efficienza è, sicuramente, la strada giusta per risparmiare sui consumi di energia elettrica durante l’estate. Utilizzare un modello ad alta efficienza, però, potrebbe non essere sufficiente. Il condizionatore, infatti, può registrare consumi molto elevati se viene utilizzato in modo sbagliato. Per ottimizzare i consumi, senza rinunciare alla possibilità di rinfrescare casa in modo completo, è necessario mettere in pratica pochi ma fondamentali accorgimenti.

Come prima cosa, bisognerà installare il condizionatore nel punto giusto. Questo dispositivo va installato sempre in alto, in quanto l’aria fredda tende a scendere verso il basso e non dovrà avere ostacoli, come tende ad esempio, in grado di limitare la circolazione dell’aria fredda generata. Un altro aspetto molto importante da considerare è rappresentato dalla scelta della temperatura “obiettivo” corretta.

Per rinfrescarsi, infatti, basta abbassare la temperatura in casa di 5-6° C rispetto alla temperatura ambiente. Scendere al di sotto di questo livello, infatti, comporta uno sforzo notevole per il condizionatore con un incremento dei consumi esponenziale. L’aria troppo fredda in casa, inoltre, può causare problemi alla salute durante i mesi estivi.

Un altro elemento molto importante è rappresentato dalla dispersione termica. È fondamentale accertarsi che non ci sia una fuoriuscita di aria fredda verso l’esterno. Quando il condizionatore è attivo è importante verificare che porte e finestre siano ben chiuse. Solo in questo modo sarà possibile beneficiare di rinfrescamento efficace e senza sprechi di energia elettrica. Attivare il condizionatore in un ambiente non chiuso comporterà un inutile dispendio di energia.

Per ottimizzare l’uso del condizionatore ed evitare sprechi di energia elettrica è possibile sfruttare altre tipologie di rinfrescamento da alternare al condizionatore stesso. Come prima cosa, è opportuno, di tanto in tanto, utilizzare la modalità di deumidificazione. Abbassando la percentuale di umidità dell’aria, infatti, sarà possibile ridurre notevolmente la sensazione di caldo in casa.

Se possibile, inoltre, potrà essere conveniente alternare il condizionatore ad un ventilatore da soffitto, un dispositivo che consuma poca energia ma offre un buon rinfrescamento. Ricorrendo alla deumidificazione ed ai ventilatori, da utilizzare in alternativa al condizionatore, è possibile poter contare sempre su di una buona temperatura in casa andando a ridurre i consumi di energia elettrica.

Un altro aspetto da considerare per utilizzare bene il condizionatore, senza sprechi, è l’utilizzo nelle ore notturne. È meglio programmare l’accensione e lo spegnimento tramite timer ed evitare di lasciare accesso il condizionatore tutta la notte per evitare un inutile spreco di energia. Bisognerà, inoltre, avviare interventi di manutenzione periodica del condizionatore, soprattutto se il dispositivo non è recentissimo. Pulendo i filtri almeno una volta all’anno sarà possibile massimizzare l’efficienza del dispositivo.

La combinazione di tutti questi accorgimenti consente di utilizzare correttamente il condizionatore, evitando sprechi di energia. In questo modo, la bolletta dell’energia elettrica non registrerà dei picchi eccessivi in estate e sarà possibile utilizzare con maggiore libertà e spensieratezza i sistemi per rinfrescare casa durante le giornate di caldo torrido estive.