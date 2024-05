Per tutto il 2024 rimangono in vigore diversi incentivi che permettono di detrarre fiscalmente le spese di acquisto e di installazione dei climatizzatori.

Per tutto il 2024 rimangono in vigore diversi incentivi che permettono di detrarre fiscalmente le spese di acquisto e di installazione dei climatizzatori. Le diverse misure hanno requisiti d’accesso, meccanismi di funzionamento e percentuali di detrazione differenti, ed è bene conoscerli in dettaglio per riuscire a individuare la soluzione più conveniente per le proprie necessità.

In ogni caso, tutti questi incentivi permettono di ridurre i costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo impianto di condizionamento o per la sostituzione di un vecchio impianto. Come risultato, si migliorano la qualità dell'aria domestica e l'efficienza energetica dell'impianto.

Qual è il bonus climatizzatori 2024 più conveniente?

I bonus climatizzatori 2024 a cui si può accedere fino al 31 dicembre sono quattro:

La percentuale di detrazione è uno dei parametri più importanti a cui fare attenzione per riuscire a individuare l’incentivo a cui fare riferimento, ma non è l’unico. Bisogna infatti verificare anche i requisiti richiesti per l’accesso a ciascun bonus e i limiti di spesa ammissibili.

Bonus mobili

Il bonus mobili è l’incentivo che ha il meccanismo di funzionamento più semplice. Permette di detrarre i costi di acquisto di un climatizzatore fino a 5.000 euro, ripartiti in 10 anni. Si può usufruire di questo bonus solo se si stanno svolgendo dei lavori di manutenzione straordinaria e se la data di inizio dei lavori è precedente rispetto a quella di acquisto del climatizzatore. Per poter usufruire del bonus è sufficiente acquistare il condizionatore con un sistema di pagamento tracciabile.

Bonus ristrutturazione

Chi vuole sostituire il vecchio impianto migliorando l’efficienza energetica dell’abitazione può approfittare del cosiddetto bonus ristrutturazione e detrarre il 50% delle spese, fino a 96.000 euro. In questo caso, per ottenere l’incentivo è necessario pagare il climatizzatore con un bonifico parlante e indicare i dati fiscali sia di chi paga sia di chi incassa. Inoltre, entro 90 giorni dalla data del collaudo è necessario inviare una comunicazione all’ENEA.

Ecobonus

Attraverso l’Ecobonus si può detrarre il 65% delle spese di acquisto e installazione dei climatizzatori. Per poter usufruire del bonus è necessario sostituire il vecchio impianto con una caldaia a condensazione oppure con una pompa di calore. Questo bonus permette di frazionare i costi in 10 anni, fino al limite di spesa di 46.154 euro. Affinché sia possibile detrarre i costi è necessario che il bonifico riporti i dati fiscali di chi paga e di chi incassa, il riferimento alla normativa di legge e alla fattura d’acquisto. Chi intende usufruire dell’Ecobonus deve presentare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, anche l’asseverazione fornita da un tecnico abilitato e una scheda informativa che riporta l’indicazione dei lavori di efficientamento energetico realizzati.

Superbonus

L’acquisto e l’installazione di un climatizzatore possono essere fatti rientrare anche nell’abito dei lavori che danno diritto a usufruire del Superbonus, che per il 2024 ha una percentuale di detrazione del 70% delle spese sostenute. Chi vuole detrarre i costi di acquisto di un climatizzatore deve eseguire anche uno dei lavori cosiddetti trainanti, come interventi per il miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione.

Bonus climatizzatori 2024: come massimizzare il risparmio in bolletta

Grazie ai bonus condizionatori 2024 si può recuperare una percentuale compresa tra il 50 e il 70% delle spese di acquisto e di installazione degli impianti di condizionamento.

SOStariffe.it è un ottimo alleato per chiunque voglia risparmiare sulle bollette. Riuscendo a confrontare le tariffe luce di più fornitori del mercato libero partner della società, il comparatore facilita la ricerca dell’offerta più conveniente del periodo e aiuta a capire si quanto si riesce ad abbassare la bolletta. Il confronto tra le offerte è semplice: basta indicare una stima del proprio consumo (il dato è riportato in bolletta) per accedere a una panoramica dettagliata delle offerte più interessanti da attivare online.