Bonus bollette luce e gas 2025: a chi spetta e qual è l’importo

Anche per il 2025 sono stati riconfermati i bonus luce e gas, importante misura di sostegno al caro bollette e destinata alle famiglie più fragili. Le novità rispetto allo scorso anno sono poche: la più rilevante è un leggero aumento degli importi fissati dall’ARERA.

Questo sconto in bolletta è riconosciuto alle famiglie a basso reddito e ai nuclei familiari che devono usare apparecchiature elettromedicali salvavita. I bonus sociali sono certamente di grande aiuto per rendere più sostenibili gli importi delle bollette, ma per ridurre ulteriormente i costi è essenziale trovare offerte luce e gas convenienti. Facendo un confronto delle offerte dei partner di SOStariffe.it si possono individuare in pochi secondi le tariffe più basse del momento.

Come funzionano i bonus bollette luce e gas 2025

Il bonus luce e gas 2025 è uno sconto applicato direttamente in bolletta e riconosciuto ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di:

Disagio fisico : si tratta di famiglie nelle quali è presente una persona gravemente malata che ha bisogno di utilizzare apparecchiature elettromedicali. In questo caso il bonus viene applicato sulla bolletta elettrica a compensazione dell’extra consumo dovuto all’utilizzo dei macchinari salvavita;

: si tratta di famiglie nelle quali è presente una persona gravemente malata che ha bisogno di utilizzare apparecchiature elettromedicali. In questo caso il bonus viene applicato sulla bolletta elettrica a compensazione dell’extra consumo dovuto all’utilizzo dei macchinari salvavita; Disagio economico: in questo caso il bonus è rivolto alle famiglie numerose e a quelle a basso reddito.

Trattandosi di due condizioni diverse, i bonus sono cumulabili tra loro.

I requisiti da rispettare

Per poter ottenere il bonus luce e gas 2025 è necessario aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata e aver ottenuto l’attestazione ISEE.

Per il bonus per disagio economico le soglie ISEE da non superare sono pari a:

9.530 euro , per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico;

, per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico; 20.000 euro, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

Non è necessario fare richiesta del bonus: per i nuclei familiari che rispettano questi requisiti il riconoscimento è automatico e lo sconto viene inserito direttamente in bolletta. Naturalmente, bisognerà aver richiesto l’ISEE per vedersi riconosciuto in automatico il bonus.

Chi si trova in una condizione di disagio fisico deve invece presentare domanda per poter ottenere il bonus. La domanda va presentata al Comune di residenza o a un CAF e deve contenere una dichiarazione della ASL locale che accerti l’utilizzo di uno dei macchinari salvavita individuati da un apposito Decreto Ministeriale.

Una volta esaminata la domanda, se si rispettano i requisiti per l’accesso al bonus elettrico per disagio fisico lo sconto verrà evidenziato in bolletta.

Bonus luce per disagio fisico

L’importo del bonus luce per disagio fisico viene definito dall’ARERA e viene suddiviso in quote mensili costanti. L’agevolazione a cui si ha diritto varia a seconda della potenza impegnata del contatore, della quantità di ore giornaliere di utilizzo dei macchinari salvavita e del tipo di apparecchiatura utilizzata. Per il 2025 si può ricevere un bonus annuo di importo compreso tra 167,90 e 543,85 euro. L’importo mensile risulta quindi compreso tra 13,80 e 44,70 euro.

Bonus luce per disagio economico

L’importo del bonus luce per disagio economico è diverso a seconda del numero di componenti del nucleo familiare.

Per il primo trimestre 2025 è riconosciuto un bonus di:

167,90 euro per le famiglie composte da 1-2 persone;

per le famiglie composte da 1-2 persone; 219 euro per le famiglie di 3-4 persone;

per le famiglie di 3-4 persone; 240.90 euro per le famiglie con più di 4 persone.

Il bonus viene applicato direttamente in bolletta alle famiglie che ne hanno diritto, con quote mensili di importo costante durante tutto l’anno.

Bonus gas per disagio economico

A differenza di quanto accade con il bonus elettrico, il bonus gas applicato in bolletta non è costante durante l’anno, ma è più alto nei mesi invernali, così da alleggerire le bollette con i consumi più elevati.

L’importo del bonus viene calcolato ogni trimestre e tiene conto della numerosità del nucleo familiare, della zona climatica in cui si risiede e dell’uso che si fa del gas.

Per il primo trimestre 2025 è riconosciuto un bonus compreso tra:

11,70 e 91,80 euro per i nuclei familiari fino a 4 persone;

per i nuclei familiari fino a 4 persone; 16,20 e 94,60 euro per i nuclei con più di 4 persone.

Come trovare l’offerta luce e gas migliore

Oltre a sfruttare il bonus sociale, si può risparmiare sulle bollette di luce e gas cogliendo le opportunità offerte dal mercato libero.

Per abbassare le bollette, il primo passo da fare è confrontare le tariffe disponibili: lo si può fare in modo veloce online, usando ad esempio il comparatore di SOStariffe.it. Il comparatore analizza decine di offerte di fornitori partner e permette di trovare le tariffe che rispondono meglio alle proprie esigenze.

Si può procedere subito con l’attivazione delle offerte luce e gas selezionate, senza interruzioni nella fornitura e senza dover cambiare contatore. Il passaggio a una nuova tariffa è sempre gratuito ed è un’ottima soluzione per alleggerire le bollette.

