ARERA ha confermato per gli anni 2026 e 2027 il contributo straordinario volontario che permette di ottenere un bonus bollette anche alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro che non percepiscono il bonus sociale.

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Con una recente deliberazione, ARERA ha confermato per gli anni 2026 e 2027 il contributo straordinario volontario che permette di ottenere un bonus bollette anche alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro che non percepiscono il bonus sociale. Il provvedimento dell’ARERA conferma i requisiti da rispettare per ottenere lo sconto che è previsto solo per i clienti dei fornitori che aderiscono alla misura. Questo bonus può rivelarsi un valido aiuto per rendere più sostenibili le bollette e, insieme alla scelta della giusta offerta luce, permette di tenere sotto controllo la spesa per l’energia elettrica. Per verificare quali sono le proposte più convenienti sul mercato libero si può usare il comparatore di SOStariffe.it e mettere a confronto le soluzioni di tanti fornitori partner.

I requisiti da rispettare per beneficiare del contributo straordinario volontario

Il contributo straordinario volontario affianca il bonus sociale elettrico previsto per le famiglie che si trovano in una situazione di disagio fisico o che hanno un basso reddito.

Il DL n. 21/2026 ha introdotto la possibilità per i fornitori dell’elettricità di offrire ai propri clienti uno sconto in bolletta su base volontaria. Il bonus è rivolto alle famiglie:

Che sono clienti domestici dell’elettricità residenti;

Che non percepiscono il bonus sociale;

Che hanno un ISEE fino a 25.000 euro;

Con consumi inferiori a 0,5 MWh nel primo bimestre di riferimento e a 3 MWh nell’anno precedente.

Il contributo viene riconosciuto direttamente in bolletta, senza necessità di presentare una domanda. Lo sconto è applicato dal fornitore che ha aderito alla misura e che serve la famiglia nel periodo di riferimento.

Il meccanismo di funzionamento del bonus prevede innanzitutto l’adesione alla misura da parte del fornitore dell’elettricità. Ogni anno i fornitori devono comunicare ad Acquirente Unico l’adesione tra il 15 luglio e il 31 agosto, indicando a quali segmenti di clientela vogliono riconoscere il bonus (clienti del mercato libero o con offerte PLACET, utenti serviti in maggior tutela o utenze del Servizio a Tutele Graduali).

Per individuare i beneficiari, l’INPS trasmette ad ARERA, attraverso il Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico, i dati relativi alle DSU presentate dalle famiglie. L’Autorità verifica i requisiti e comunica ai venditori aderenti le forniture che possono beneficiare dello sconto.

Il contributo viene riconosciuto nella prima bolletta utile, con una voce dedicata che riporta l’importo dello sconto e i riferimenti normativi della misura. La fattura contiene anche le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Le differenze tra il bonus sociale e il contributo volontario

Bonus sociale e contributo straordinario volontario rispondono alla stessa esigenza: sostenere la spesa delle famiglie e contenere l’impatto del caro bollette. Mentre il bonus sociale è riconosciuto a chi rispetta le soglie ISEE previste dalla normativa o si trova in condizioni di disagio fisico, il contributo straordinario è riconosciuto solo alle famiglie clienti dei fornitori che hanno deciso volontariamente di offrire questo sconto in bolletta.

Le due agevolazioni differiscono anche per l’importo. Mentre il bonus sociale per disagio economico varia a seconda del numero di persone che fanno parte del nucleo familiare, il contributo volontario dipende dai consumi elettrici del periodo e dal valore della componente PE e può arrivare fino a circa 60 euro per fornitura.

Un sostegno concreto contro il caro bollette

Il contributo straordinario volontario è stato pensato per dare un aiuto concreto a una platea di famiglie rimasta finora esclusa dal bonus sociale.

Lo sconto è calcolato applicando la componente PE, cioè il costo di acquisto dell’energia, ai consumi del bimestre gennaio-febbraio dell’anno, per le forniture attive al 1° gennaio. Per i contratti attivati successivamente, entro il 31 maggio, il calcolo viene effettuato sul primo bimestre di fornitura. L’importo del contributo è quindi legato ai consumi effettivi e può raggiungere circa 60 euro in corrispondenza della soglia massima prevista.

La misura interessa solo i clienti dei fornitori che hanno aderito: per riuscire a risparmiare in bolletta è quindi utile controllare l’elenco dei venditori aderenti pubblicato da Acquirente Unico e consultare le informazioni disponibili sul sito di ARERA.

Per massimizzare il risparmio in bolletta è importante non solo controllare la disponibilità del contributo straordinario, ma anche verificare quali sono le offerte più competitive. Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile confrontare le offerte luce dei fornitori partner e individuare la soluzione più adatta ai propri consumi, scegliendo tra offerte a prezzo fisso, che permettono di prevedere la spesa e trasmettono un senso di stabilità, e offerte a prezzo indicizzato, che consentono di pagare l’elettricità sempre in base al suo prezzo all’ingrosso.

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