Bonus 200 euro, come funziona e quando arriverà

La misura interesserà una platea di 30 milioni di destinatari e arriverà a luglio per dipendenti pubblici e privati, per i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi e stagionali, compresi i collaboratori domestici. Ecco come ottenerlo.

Bonus sociale contro il caro bollette

La situazione internazionale si mantiene fortemente instabile, sia per la guerra in corso in Ucraina, sia per l’irrequietezza dei mercati. Secondo il network finanziario FX Empire, i prezzi di petrolio e gas naturale torneranno a crescere già in settimana, rispettivamente verso i 120 dollari a barile e mediamente sopra i 100 dollari MWh, per poi entrare in un territorio caratterizzato da estrema volatilità.

Per far fronte alle conseguenze di questo rincaro dei prezzi sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese, con l’obiettivo di contenere gli effetti della crisi o di mitigarli nel breve periodo, il Governo ha disposto con il decreto aiuti un bonus energia pari a 200 euro per tutti coloro che percepiscono un reddito inferiore a 35 mila euro.

Il peso dell’inflazione

Una misura una tantum, pensata anche per contrastare l’effetto negativo dell’inflazione, che ad aprile secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo è arrivata al 6,2% su base annua (da +5,1% di marzo) e che sta riducendo notevolmente il potere di acquisto dei consumatori.Inflazione che dovrebbe peggiorare in Europa, secondo quanto riportato da Teleborsa. La Commissione europea potrebbe rivedere al ribasso la crescita del PIL per il 2022, dal 4% al 2,7%, mentre l’inflazione è attesa letteralmente volare dal 3,5% delle stime invernali al 6,1%.

Come ottenerlo

In realtà non ci sarà da far niente. Non c’è bisogno di compilare moduli o inoltrare domande. Tutti coloro che percepiscono un reddito inferiore o uguale a 35 mila euro riceveranno i 200 euro in maniera automatica in busta paga.

Ai pensionati penserà l’INPS o l’ente di previdenza responsabile del trattamento, direttamente attraverso il cedolino della pensione.

Quando arriva il bonus?

La misura concretamente prevede l’arrivo del bonus, per chi ne ha diritto, direttamente nella busta paga di luglio.

Ne avranno giovamento i lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e disoccupati, lavoratori stagionali e collaboratori domestici, nonché i percettori di reddito di cittadinanza.

Secondo il Sole 24 Ore il bonus riguarderà 30 milioni di cittadini italiani, di cui 14 milioni circa sono pensionati.