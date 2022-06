Bonus 200 euro, come fare per ottenerlo

La giornata in tre news.

Il bonus di 200 euro potrebbe non essere automatico secondo un’analisi di consulenti del lavoro. Si attendono chiarimenti.

PNRR ed emergenza idrica, 900 milioni di euro per nuovi interventi di manutenzione entro il 2026. Ma al momento il problema più urgente in Italia è la siccità.

Metaverso senza controlli, troppi abusi impuniti sulla nuova piattaforma virtuale. Più diventa popolare e più aumenta il rischio di molestie al suo interno.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.