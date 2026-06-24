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Bonelli: “Primarie centrosinistra? Non sono lo strumento più adeguato”

Bonelli: “Primarie centrosinistra? Non sono lo strumento più adeguato”

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Bonelli: “Primarie centrosinistra? Non sono lo strumento più adeguato” Adnkronos

(Adnkronos) – “Avremo un nostro candidato alle primarie? Noi lavoriamo affinché si lavori a un’intesa politica perché pensiamo che le primarie non siano lo strumento più adeguato in questa fase e quindi lavoreremo fino all’ultimo per costruire un’intesa politica”. Lo dice all’Adnkronos Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario. 

politica

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Redazione Key4biz

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