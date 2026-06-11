Bologna hub per l’indipendenza digitale UE

In Italia non solo poeti, artisti, eroi e santi… ma anche supercomputer e computer quantistici. Oggi, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al Tecnopolo di Bologna sono stati attivati, tra gli altri, 2 computer quantistici realizzati con tecnologie interamente europee con anche l’upgrade del supercomputer Leonardo, il 10decimo più potente al mondo. In questo modo la città è sempre più uno dei principali hub europei per l’indipendenza digitale. Non poteva che meritare la nostra apertura.



Poi il nostro focus sul Polo SophIA? Lo avete mai sentito? È il Polo di trasferimento tecnologico nato quest’anno, con una dotazione iniziale di 30 milioni, per accompagnare il passaggio dalla ricerca al mercato di startup deep tech e imprese innovative nei settori dell’AI e della cybersicurezza.



Infine, pubblichiamo l’analisi del costituzionalista Andrea Simoncini, professore dell’Università di Firenze, che spiega la sentenza sull’equo compenso con cui la Corte di Giustizia europea ha dato ragione ad Agcom e ha bocciato il ricorso di Meta.

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