Bollette Tlc, Consumatori contro i rincari automatici

Lettera di protesta dei consumatori a Governo e Autorità contro l’adeguamento automatico in bolletta da parte dei consumatori in base all’inflazione. Chiesto un tavolo di confronto sulla crisi della industry.

WiFi di nuova generazione, si scalda la battaglia dell’AIIP per la banda 6 Ghz. Appello al Governo dell’Associazione Italiana Internet Provider: ‘Destinare tutti i 1200 Mhz della banda 6 Ghz al WiFi NG’.

Agcom: “Ok all’equo compenso”. Quanto devono pagare Google e Facebook quando usano gli articoli giornalistici.