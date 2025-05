Manca sempre meno all’entrata in vigore delle nuove misure decise dall’ARERA per rendere le bollette chiare e più facili da confrontare. A partire da luglio, gli operatori del mercato libero avranno 12 mesi di tempo per adeguare le proprie bollette al nuovo schema standardizzato, che permetterà ai consumatori di avere informazioni più chiare su consumi, costi e tariffe. Grazie alla maggiore confrontabilità delle proposte dei fornitori, sarà più facile comprendere l’effettiva convenienza delle offerte luce e gas e decidere con più consapevolezza a quale fornitore affidare le proprie utenze. Per avere un’idea di alcune delle migliori tariffe del periodo si può usare il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto rapidamente e in modo gratuito le soluzioni proposte dai fornitori partner.

In arrivo bollette chiare e facili da leggere

La lettura delle attuali bollette di luce e gas non è sempre agevole: ogni fornitore ha una propria impostazione grafica e recuperare le informazioni essenziali relative all’utenza, all’offerta, ai consumi e ai costi richiede di fare lo slalom tra le pagine.

Per migliorare la leggibilità e uniformare le informazioni contenute nelle bollette, facendo emergere quelle più rilevanti per i consumatori, l’ARERA (in attuazione delle previsioni dell’articolo 5 del DL n. 19/2025) ha deliberato l’introduzione di nuove regole che interessano tutti i fornitori operativi nel mercato libero.

Le novità entreranno in vigore dal 1° luglio 2025 e i fornitori avranno 12 mesi di tempo per adeguare le bollette e le pagine web che presentano le loro offerte, rendendole più chiare e trasparenti.

Le novità in arrivo per le bollette luce e gas

Tutti i fornitori di elettricità e gas dovranno predisporre le proprie bollette seguendo un preciso schema:

Il frontespizio unificato renderà chiaro fin da subito quanto si paga e per quale servizio. In questa sezione si troveranno le informazioni principali dell’utenza: il nome del cliente, l’indirizzo di fornitura, il codice POD per la luce o PDR per il gas e il periodo di riferimento della bolletta. Saranno mostrati in evidenza anche l’importo da pagare e la data di scadenza della bolletta.

renderà chiaro fin da subito quanto si paga e per quale servizio. In questa sezione si troveranno le informazioni principali dell’utenza: il nome del cliente, l’indirizzo di fornitura, il codice POD per la luce o PDR per il gas e il periodo di riferimento della bolletta. Saranno mostrati in evidenza anche l’importo da pagare e la data di scadenza della bolletta. Lo scontrino dell’energia è pensato per fornire il dettaglio delle voci di spesa e per comprendere il loro peso sull’importo totale della bolletta. La lettura di questa parte della bolletta permetterà di capire quant’è la spesa per la materia energia, per il trasporto e la gestione del contatore, per gli oneri generali e per le imposte.

è pensato per fornire il dettaglio delle voci di spesa e per comprendere il loro peso sull’importo totale della bolletta. La lettura di questa parte della bolletta permetterà di capire quant’è la spesa per la materia energia, per il trasporto e la gestione del contatore, per gli oneri generali e per le imposte. Il box offerta riepilogherà le caratteristiche dell’offerta commerciale attiva e favorirà il confronto ai fini della valutazione della convenienza della tariffa. In questo box saranno riportati il nome del piano tariffario, il tipo di tariffa (fissa o variabile), le condizioni economiche applicate e la data di attivazione del contratto ed eventualmente quella di scadenza dell’offerta.

riepilogherà le caratteristiche dell’offerta commerciale attiva e favorirà il confronto ai fini della valutazione della convenienza della tariffa. In questo box saranno riportati il nome del piano tariffario, il tipo di tariffa (fissa o variabile), le condizioni economiche applicate e la data di attivazione del contratto ed eventualmente quella di scadenza dell’offerta. Tra gli elementi informativi essenziali saranno riepilogate le informazioni tecniche e contrattuali più importanti: i dati della fornitura, il dettaglio dei consumi, le letture (rilevate o stimate) e i contatti del fornitore.

Nei prossimi mesi, quindi, gli operatori dovranno procedere a una riorganizzazione del modo in cui le proprie offerte sono presentate. Avere informazioni maggiormente schematizzate e presentate in modo uniforme, nel piano dell’ARERA, favorirà la confrontabilità delle diverse tariffe e aiuterà i consumatori a capire meglio quanto stanno pagando, quali sono le voci di costo che pesano di più sulle bollette e quali sono le caratteristiche dell’offerta attivata.

Confrontare le tariffe per risparmiare sulle bollette

La riforma dell’ARERA renderà le bollette più facili da confrontare e sarà d’aiuto per i clienti per risparmiare sulle bollette. Le novità in arrivo non sono le uniche sulle quali si sta lavorando: entro il 2026, infatti, dovrà essere garantito il cambio di fornitore luce entro un giorno. In questo modo, se dalla lettura della bolletta ci si rende conto di pagare l’elettricità o il gas più di quanto non sia offerto da altri fornitori sul mercato libero, sarà possibile cambiare tariffa senza dover attendere settimane, come accade ora.

Maggiori trasparenza, chiarezza e confrontabilità vanno a vantaggio dei consumatori, che possono identificare in modo semplice le offerte e decidere con più consapevolezza. Già adesso il confronto delle tariffe luce e gas è essenziale per trovare quelle migliori sul mercato libero.

SOStariffe.it offre un servizio di comparazione veloce ed efficace. Si può personalizzare la ricerca agendo su più livelli, scegliendo ad esempio di fare una ricerca generale delle tariffe più convenienti del periodo oppure di concentrarsi solo sulle offerte a prezzo bloccato o su quelle a prezzo indicizzato. Ancora, si può avere un risultato più preciso indicando i propri consumi e le abitudini di utilizzo di luce e gas, oppure ricevere una consulenza gratuita basata sull’analisi della propria bolletta.

