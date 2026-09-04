Bollette non pagate e cambio fornitore: ARERA forse cambierà le regole

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

L’ARERA sta lavorando a un progetto di riforma del sistema indennitario, istituito nel 2009 per contrastare il fenomeno del turismo energetico. Il sistema prevede l’addebito al cliente finale delle spese non pagate al vecchio fornitore. L’obiettivo è quello di rendere il meccanismo più semplice e rapido, superando le principali criticità che sono emerse in questi anni e sulle quali risulta importante intervenire anche in vista dell’arrivo del cambio fornitore in 24 ore e di un possibile incremento dello switching strumentale.

Con lo switch rapido gli utenti finali potranno cambiare fornitore in meno tempo, approfittando delle offerte luce più convenienti tra quelle disponibili sul mercato libero. Grazie al confronto delle offerte dei fornitori partner di SOStariffe.it, si può essere sempre informati sulle migliori opzioni per risparmiare sulla bolletta e cambiare fornitore in modo consapevole e conveniente.

Come funziona il sistema indennitario

Il sistema consente al vecchio fornitore di ottenere un indennizzo per il credito non riscosso quando un cliente cambia fornitore senza aver saldato le somme dovute. Il relativo corrispettivo, chiamato CMOR, viene addebitato al cliente dal nuovo fornitore e riportato in bolletta.

Il meccanismo è stato introdotto anche per contrastare il cosiddetto “turismo energetico”, cioè il comportamento di chi cambia ripetutamente fornitore per evitare di pagare le ultime bollette. Questo fenomeno, piuttosto diffuso, complica il processo di recupero dei crediti da parte dei fornitori.

In genere il debito non pagato è di importo contenuto e per i fornitori sarebbe antieconomico avviare le pratiche di recupero crediti tradizionali. In casi del genere si può ricorrere al sistema indennitario che, in sintesi, permette di segnalare la posizione debitoria del cliente al nuovo fornitore e chiedere a questo di addebitare in bolletta il corrispettivo CMOR.

Per poter fare ricorso a questo sistema è necessario che:

Il vecchio fornitore abbia già costituito in mora il cliente;

il cliente; Il debito sia stato comunicato con una raccomandata e con un preavviso di almeno 40 giorni;

e con un preavviso di almeno 40 giorni; La fornitura sia attiva e intestata al cliente;

e intestata al cliente; Siano trascorsi tra 6 e 12 mesi dalla richiesta di switch.

Le principali ipotesi di riforma

L’ARERA ha pubblicato un documento di consultazione presentando alcune ipotesi per il progetto di riforma del sistema indennitario. I cambiamenti su cui si sta lavorando puntano a un efficientamento del processo, all’introduzione di maggiori garanzie per i clienti finali, alla riduzione dei tempi e dei costi di gestione del sistema e alla responsabilizzazione delle controparti.

Uno degli aspetti più critici dell’attuale funzionamento del sistema indennitario è legato ai tempi necessari per completare il processo. In media, il recupero del credito richiede tra i 18 e i 24 mesi e coinvolge fino a 7 operatori diversi.

Per velocizzare il processo, un’idea è quella di permettere al vecchio fornitore di presentare direttamente la richiesta di indennizzo ad Acquirente Unico e far sì che l’indennizzo venga anticipato dall’attuale fornitore dell’utente moroso. Nel documento di consultazione si parla anche della possibilità di addebitare il corrispettivo CMOR su un’utenza diversa intestata alla stessa persona con lo stesso fornitore.

Un’altra ipotesi è quella di istituire una cassa centrale, con il compito di gestire tutti i flussi finanziari. In caso di cliente moroso, il fornitore entrante anticiperebbe il corrispettivo CMOR versandolo al CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), che a sua volta lo trasferirebbe al fornitore uscente. Questo organismo semplificherebbe soprattutto la gestione dei rimborsi, che oggi coinvolge fino a 4 operatori.

Tra le ipotesi su cui l’ARERA sta raccogliendo opinioni e osservazioni c’è anche la fissazione di un tetto all’importo del debito indennizzabile. Il sistema indennitario potrebbe entrare in azione solo per i debiti fino a 5.000 euro, mentre per importi più elevati i fornitori dovrebbero ricorrere alle aziende di recupero crediti. Un’alternativa prevede invece l’introduzione di soglie differenziate a seconda del tipo di utenza.

Per offrire maggiori tutele ai clienti finali, ARERA valuta l’inammissibilità delle richieste di indennizzo in caso di contestazione degli addebiti da parte del cliente oppure di presentazione di una domanda di rateizzazione del debito.

Un’altra criticità è legata alla possibilità che l’utente cambi più fornitori nel periodo necessario a completare la richiesta di indennizzo. Con l’arrivo dello switch rapido, previsto in Italia entro fine anno, il turismo energetico potrebbe avere una maggiore diffusione e rendere più complesso per gli operatori recuperare il credito.

Il documento di consultazione di ARERA è stato pubblicato il 9 luglio e fino al 15 settembre sarà possibile inviare le proprie osservazioni. Idealmente, la delibera contenente la riforma potrebbe arrivare entro la fine del 2026.

Le cose da sapere sul cambio fornitore

Il cambio di fornitore è sempre gratuito e si può cambiare offerta più volte, verificando comunque di aver saldato tutte le spese residue addebitate in bolletta. Anche dopo il passaggio a un altro fornitore è importante tenere sotto controllo le comunicazioni relative all’utenza, per verificare gli eventuali conteggi finali oppure la richiesta di saldare cifre in sospeso.

Con l’arrivo dello switch rapido cambiare fornitore sarà più semplice e veloce. Entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta, il passaggio dell’utenza dovrà essere comunicato al SII: in questo modo i tempi per il completamento del cambio dell’offerta commerciale si accorceranno notevolmente, passando dalle attuali 4-8 settimane a un massimo di 3 settimane.

La riduzione dei tempi permetterà di beneficiare prima delle offerte più convenienti e di iniziare subito o quasi a risparmiare se si nota un’offerta molto competitiva sul mercato libero. Grazie allo switch rapido, ad esempio, sarà possibile attivare in tempi rapidi un’offerta a prezzo bloccato e fissare il costo della componente energia per evitare fluttuazioni e rincari, oppure beneficiare di una tariffa a prezzo indicizzato che assicura un ottimo risparmio in una fase di discesa dei prezzi all’ingrosso.

Per conoscere le migliori offerte del periodo si può usare SOStariffe.it, che compara le proposte di più fornitori partner e consente di individuare rapidamente le opzioni che garantiscono il maggior risparmio.

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