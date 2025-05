Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

L’ARERA prosegue il suo lavoro di semplificazione delle bollette luce e gas. Ad accompagnare l’arrivo della nuova bolletta sintetica, che riorganizza le informazioni per garantire maggiore trasparenza e leggibilità, arriva anche un glossario che aiuterà gli utenti a comprendere il significato di tutte le componenti della bolletta.

ARERA ha già predisposto un glossario generale, riferito alle utenze di energia elettrica e di gas che, da luglio, dovrà essere pubblicato dai singoli fornitori. Entro fine ottobre, poi, al glossario dell’ARERA sarà affiancato un glossario specifico elaborato da ogni fornitore per spiegare le voci che determinano i costi per il servizio di vendita inseriti nel box dell’offerta e negli elementi informativi essenziali delle bollette.

L’arrivo di questi glossari aiuterà i consumatori a leggere con più facilità le bollette e a valutare la convenienza delle offerte luce e gas e scegliere la migliore, anche con l’aiuto di comparatori come quello di SOStariffe.it.

Glossario ARERA obbligatorio dal 1° luglio 2025

Mancano poche settimane all’entrata in vigore della nuova struttura delle bollette messa a punto da ARERA. Dal 1° luglio 2025, infatti, i fornitori di energia elettrica e gas dovranno inviare ai propri clienti un documento dalla struttura standard, più facile da leggere e che permette una maggiore confrontabilità tra offerte.

L’arrivo della nuova bolletta è accompagnato dalla pubblicazione obbligatoria del glossario predisposto da ARERA, che spiega dettagliatamente ogni voce inserita nelle bollette. I glossari, uno per la fornitura di energia elettrica e uno per la fornitura di gas naturale, sono stati adottati con la delibera dell’ARERA del 13 maggio 2025 (Delibera n. 204/2025/R/com) e ogni fornitore dovrà renderli disponibili ai clienti pubblicandoli sul proprio sito entro il 1° luglio.

Il documento è indirizzato agli utenti che hanno una fornitura attiva:

dell’ elettricità e che sono serviti da un fornitore del mercato libero o nel Servizio a Tutele Graduali;

e che sono serviti da un fornitore del mercato libero o nel Servizio a Tutele Graduali; di gas naturale serviti nel mercato libero, di tutela della vulnerabilità o nel servizio di ultima istanza.

Il glossario rappresenta un utile strumento che accompagna la lettura della nuova bolletta: dopo aver introdotto il significato del concetto di “bolletta sintetica”, il documento passa in rassegna la nuova struttura delle bollette, spiegando passo passo quali sono i contenuti che si trovano nelle pagine del documento e qual è il significato delle singole voci.

La struttura del glossario della bolletta dei clienti finali ricalca fedelmente la successione dei contenuti delle bollette che tra poche settimane inizieranno a essere recapitate alle famiglie italiane. Scorrendo il glossario sarà possibile capire a cosa fanno riferimento e leggere le definizioni di:

Frontespizio unificato , con tutte le voci che lo compongono;

, con tutte le voci che lo compongono; Scontrino dell’energia , la sezione che raggruppa i dettagli relativi a consumi e spese;

, la sezione che raggruppa i dettagli relativi a consumi e spese; Box dell’offerta ed Elementi informativi essenziali.

Glossario dei fornitori: più informazioni e trasparenza per le bollette

Il processo che renderà le bollette più comprensibili e leggibili non termina con la pubblicazione del glossario dell’ARERA. Entro il 31 ottobre 2025, infatti, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale dovranno elaborare un proprio glossario. Questo documento dovrà essere fornito per ognuna delle offerte in portafoglio, anche per quelle non più sottoscrivibili.

Il glossario delle bollette dei fornitori dovrà fornire una definizione chiara e trasparente delle voci inserite nel box offerta e negli elementi di dettaglio. Oltre a queste informazioni obbligatorie, i fornitori potranno inserirne delle altre, se le ritengono rilevanti per garantire una maggiore comprensibilità delle offerte.

In questo modo, i consumatori potranno essere maggiormente consapevoli di quali sono i costi che vengono addebitati in bolletta e delle caratteristiche dell’offerta che hanno sottoscritto.

Come leggere le bollette per risparmiare

La riforma delle bollette adottata dall’ARERA risponde a una precisa esigenza: aiutare i consumatori a comprendere i contenuti delle bollette e favorire il confronto tra le offerte. Con la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas e il passaggio al mercato libero, saper mettere a confronto le proposte di più fornitori è una competenza essenziale per riuscire a risparmiare sulle utenze luce e gas.

In attesa dell’arrivo delle nuove bollette sintetiche, si può andare alla ricerca delle migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato libero interrogando il comparatore di SOStariffe.it. Basta fornire pochi dati relativi alle proprie abitudini di consumo per avere una sintesi delle tariffe più convenienti dei fornitori partner.

Una volta individuata l’offerta che assicura il maggior risparmio, la si può attivare rapidamente, senza costi aggiuntivi e senza dover cambiare contatore.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz