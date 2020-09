Con il prossimo aggiornamento delle tariffe, c’è la concreta possibilità che possano arrivare sostanziali incrementi per i clienti in tutela. La guida per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Il mercato energetico italiano ha registrato, per gli utenti, un sostanziale calo dei prezzi delle bollette negli ultimi mesi, rispetto ai costi applicati ai consumatori lo scorso anno. Tale calo è legato a doppio filo al lockdown ed alla sua influenza su mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale. Nel corso delle prossime settimane, in ogni caso, le cose potrebbero cambiare, in misura anche molto significativa.

Sul finire del mese di settembre arriverà il consueto aggiornamento dei prezzi per il mercato tutelato da parte di ARERA. L’Autorità per l’energia aggiorna le tariffe per i clienti in tutela ogni tre mesi. Da notare, inoltre, che alcune voci della bolletta dei clienti del mercato libero sono influenzate direttamente dall’aggiornamento periodico di ARERA.

Si tratta, quindi, di una fase importante per l’intero mercato. Dopo il calo dei mesi scorsi, si è registrata solo una leggera crescita dei prezzi dell’energia elettrica mentre il gas naturale ha subito una serie di ritocchi verso il basso per quanto riguarda il prezzo. All’orizzonte, con il prossimo aggiornamento, c’è la concreta possibilità che possano arrivare sostanziali incrementi per i clienti in tutela.

Di riflesso, anche le offerte del mercato libero potrebbero registrare un incremento dei prezzi dell’energia. Per le bollette autunnali, quindi, è possibile che gli utenti dovranno fare i conti con un aumento degli importi da pagare a parità di consumi. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno soltanto nel corso degli ultimi giorni di settembre. L’aggiornamento che ARERA comunicherà diventerà effettivo dal prossimo ottobre e sino alla fine del mese di dicembre.

Le prossime settimane, quindi, rappresentano un momento molto importante per tutte le famiglie italiane interessate a dare un taglio netto alle bollette. Restando nel mercato tutelato, o non cambiando fornitore nel mercato libero, ci sarà il rischio di dover fare i conti con un notevole aumento dei costi.

Fortunatamente, le famiglie italiane hanno la possibilità di agire d’anticipo e evitare i possibili rincari tariffari in arrivo tra poche settimane per il mercato energetico. Ecco come fare:

Come evitare i rincari su luce e gas con le migliori offerte del mercato libero

Le offerte del mercato libero disponibili a settembre 2020, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, sono particolarmente vantaggiose e possono garantire sostanziali risparmi, sia nel breve che nel lungo periodo. Per questo motivo, per evitare i rincari sulle bollette può essere una scelta vincente giocare d’anticipo e attivare subito delle offerte per ridurre al minimo i costi delle forniture nei prossimi mesi.

Uno degli elementi più vantaggiosi da considerare è rappresentato dalla possibilità di attivare tariffe a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale. Il mercato libero propone svariate offerte di questo tipo. Scegliendo un’offerta a prezzo bloccato, si avrà la certezza che il prezzo dell’energia applicato alla fornitura resterà fisso e bloccato per un lungo periodo di tempo. Considerando che, attualmente, i prezzi delle offerte sono particolarmente contenuti, è facile dedurre che si tratta di un buon omento per attivare una nuova tariffa del mercato libero.

Nella maggior parte dei casi, le tariffe a prezzo bloccato del mercato libero presentano la possibilità di poter contare su di un prezzo fisso per almeno un anno. In alcuni casi, è possibile puntare su tariffe che prevedono un blocco del prezzo per un periodo di tempo più lungo come, ad esempio, due anni. Solitamente, tali tariffe presentano prezzi leggermente più alti ma garantiscono una protezione contro i rincari tariffari nel lungo periodo.

Ogni utente, quindi, può valutare con molta attenzione la possibilità di attivare queste soluzioni per dare un taglio netto ai costi della propria fornitura energetica. Il mercato libero, in ogni caso, offre anche opzioni differenti per risparmiare sulle forniture come, ad esempio, le tariffe con uno sconto fisso rispetto al mercato tutelato o le tariffe che consentono di accedere ai prezzi del mercato all’ingrosso (a fronte del pagamento di un canone mensile).

Per scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze bisognerà puntare sul confronto tra le varie tariffe. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile orientarsi al meglio tra le tante soluzioni del mercato libero dell’energia e risparmiare sulle bollette di luce e gas sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo.

Come attivare le migliori tariffe luce e gas

Il confronto tra le tariffe è un elemento chiave per ottenere il risparmio massimo sulle bollette di luce e gas. Per confrontare le offerte in modo rapido ed efficace è opportuno affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas che mette a disposizione una panoramica completa delle opzioni tariffarie attualmente disponibili sul mercato. La comparazione delle offerte è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Per poter individuare le migliori tariffe luce e gas da attivare per le proprie esigenze è necessario affidarsi alla comparazione online. Il confronto delle offerte riesce a garantire informazioni molto dettagliate sui costi e sui margini di risparmio. L’utente deve solo inserire:

il dato relativo al consumo annuo di elettricità e gas naturale ; tale dato è riportato nella sezione statistiche della bolletta ma può essere ricavato grazie al tool integrato nel comparatore

; tale dato è riportato nella sezione statistiche della bolletta ma può essere ricavato grazie al tool integrato nel comparatore il dato relativo alla distribuzione dei consumi di energia elettrica nel corso delle fasce orarie; tale dato è riportato nella sezione statistiche della bolletta; questo dato consente di effettuare una valutazione sulla convenienza delle offerte biorarie e triorarie in rapporto alle offerte monorarie

nel corso delle fasce orarie; tale dato è riportato nella sezione statistiche della bolletta; questo dato consente di effettuare una valutazione sulla convenienza delle offerte biorarie e triorarie in rapporto alle offerte monorarie l’ubicazione della fornitura di gas naturale, in modo da poter effettuare un calcolo preciso dei costi in base alla zona climatica

Indicati tutti i dati richiesti, la comparazione online permetterà di individuare in pochissimo tempo le offerte luce e gas da attivare per minimizzare i costi della propria fornitura. Una volta scelte le offerte più vantaggiose, sarà sufficiente affidarsi ad una rapida procedura di sottoscrizione online, tramite il sito del fornitore stesso, per minimizzare tempi e costi dell’attivazione.

Ricordiamo che per l’attivazione di una fornitura del mercato libero è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento di identità in corso di validità dell’intestatario della fornitura energetica

in corso di validità dell’intestatario della fornitura energetica il codice POD , per l’energia elettrica, ed il codice PDR , per il gas naturale, che consentono di identificare in modo univoco la fornitura stessa

, per l’energia elettrica, ed il , per il gas naturale, che consentono di identificare in modo univoco la fornitura stessa i dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di cellulare) e di pagamento (coordinate IBAN per l’addebito delle bollette sul conto)

La procedura di sottoscrizione richiede pochi minuti per il suo completamento. Successivamente, sarà il fornitore a dover gestire, interamente, tutta la procedura che porterà all’attivazione della fornitura. L’azienda si occuperà sia delle questioni amministrative che di quelle tecniche. Per il cliente ci sarà solo la necessità di attendere il completamento dell’iter di attivazione.

Da notare, inoltre, che per l’attivazione di una nuova offerta non è necessario effettuare il cambio di contatore. La nuova offerta, inoltre, si attiverà senza alcuna interruzione della fornitura energetica. L’erogazione dell’elettricità e del gas naturale, per tutto il tempo necessario all’attivazione della tariffa richiesta dall’utente, continuerà in modo continuo e senza interruzioni.