Bollette luce e gas: più chiarezza e trasparenza con la riforma di ARERA

Entro fine anno ARERA dovrebbe approvare definitivamente l’aggiornamento della bolletta 2.0. La riforma ha lo scopo di rendere le bollette luce e gas più trasparenti, chiare e comprensibili. Non solo: le nuove norme vogliono essere d’aiuto per i consumatori finali, che così potranno capire meglio quali sono i costi dell’offerta sottoscritta e confrontare in modo più preciso e immediato la convenienza delle diverse offerte luce e gas disponibili. Già ora è possibile farsi un’idea di quali sono alcune delle migliori tariffe sul mercato libero usando il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le proposte degli operatori partner del servizio.

I principi alla base della riforma delle bollette di ARERA

Già da tempo ARERA promuove l’adozione di iniziative volte a migliorare la trasparenza delle comunicazioni fatte dagli operatori luce e gas nei confronti dei clienti finali.

Secondo ARERA solo una piccola quota di consumatori segue e comprende le dinamiche del mercato energetico ed è compito degli operatori offrire bollette trasparenti e immediatamente comprensibili. Dalla lettura della bolletta dovrebbero essere chiari non solo l’importo da pagare e la scadenza entro la quale bisogna fare il versamento, ma anche come cambia il costo dell’energia nel tempo, le eventuali variazioni apportate all’offerta sottoscritta, quanto costano luce e gas nei vari momenti della giornata e quali sono i costi fissi indipendenti dai consumi.

Il periodo precedente alla fine del mercato tutelato (che per i clienti non vulnerabili si è concluso il 30 giugno) è stato caratterizzato da comunicazioni chiare e trasparenti da parte degli operatori, che hanno informato i clienti in merito alle possibilità a loro disposizione. ARERA auspica che questa apertura da parte dei fornitori luce e gas continui anche in futuro, adeguando le comunicazioni nel rispetto delle norme che saranno stabilite nella riforma della bolletta 2.0.

Che struttura avrà la nuova bolletta 2.0

Il provvedimento che rivoluzionerà le bollette luce e gas è in dirittura d’arrivo. Dopo aver raccolto il parere di operatori di settore, consumatori e associazioni, ARERA sta lavorando al documento finale di riforma, che sarà approvato entro fine anno ed entrerà in vigore nel corso del secondo semestre del 2025.

La nuova struttura delle bollette comporterà una riorganizzazione delle informazioni contenute nel documento, in modo da renderlo più uniforme, chiaro e leggibile. Inoltre, tutti i fornitori luce e gas dovranno adottare la stessa struttura della bolletta, in modo che le offerte siano immediatamente comparabili.

Le informazioni chiave della nuova bolletta 2.0 saranno contenute in due aree:

Il frontespizio unificato , che contiene le informazioni identificative dell’utenza e del tipo di offerta, oltre a contenere indicazioni riguardo all’importo da pagare, alla scadenza e alle modalità di pagamento;

, che contiene le informazioni identificative dell’utenza e del tipo di offerta, oltre a contenere indicazioni riguardo all’importo da pagare, alla scadenza e alle modalità di pagamento; Lo scontrino dell’energia, che contiene informazioni specifiche relative all’offerta sottoscritta, tra cui il tipo di tariffa (monoraria o bioraria, a prezzo indicizzato o bloccato), la sua scadenza e il costo unitario applicato a kWh e Smc.

Alcuni consigli per leggere le bollette luce e gas

Le bollette luce e gas che vengono inviate attualmente ai consumatori hanno un aspetto diverso a seconda del fornitore di cui si è clienti. Spesso le informazioni chiave della bolletta sono contenute nella prima pagina, ma non sempre è così e le informazioni più importanti possono essere distribuite su più pagine.

Per riuscire a leggere correttamente la bolletta e per capire fino in fondo i dati contenuti nel documento è quindi necessario compiere uno sforzo e andare alla ricerca delle informazioni di cui si ha bisogno.

I dati a cui prestare maggiormente attenzione sono raccolti in diverse zone della bolletta luce e gas:

Nella parte iniziale sono raccolti i dati relativi all’utenza (il mercato in cui si è serviti e l’indirizzo di fornitura), il codice POD per la bolletta della luce e il codice PDR per quella del gas;

(il mercato in cui si è serviti e l’indirizzo di fornitura), il codice POD per la bolletta della luce e il codice PDR per quella del gas; Scorrendo la bolletta si trova l’indicazione dell’ importo da pagare , della scadenza della bolletta e del periodo di fatturazione ;

, della della bolletta e del ; Nella prima pagina o in quelle successive i fornitori luce e gas offrono anche un prospetto con le diverse voci di spesa, che scompone il totale da pagare tra spesa per i consumi, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e altre voci di costo.; il costo dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) è indicato accanto alla voce Corrispettivo Luce/Gas

Grazie alla riorganizzazione delle informazioni promossa da ARERA, in futuro sarà più semplice leggere le bollette, confrontare la convenienza delle offerte luce e gas e avere maggiore consapevolezza riguardo a consumi e spese.

