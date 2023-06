Bollette luce e gas estate 2023: a cosa prestare attenzione

Quella appena arrivata sarà un’estate calda, almeno sul fronte delle bollette luce e gas. Malgrado i prezzi all’ingrosso mostrino un trend in discesa, infatti, le bollette sono destinate a salire a causa della fine delle agevolazioni decise dal governo per contrastare i forti aumenti del 2022.

Ma non ci sono solo rincari all’orizzonte: anche per il terzo trimestre è stato confermato il bonus sociale luce e gas e in autunno arriverà il nuovo bonus riscaldamento. Inoltre, è sempre possibile tenere sotto controllo i costi delle bollette.

Da un lato, usando il comparatore di SOStariffe.it è possibile analizzare il mercato libero e capire quali sono i fornitori che offrono le tariffe luce e gas più convenienti e, dall’altro lato, ci si può preparare al meglio prima di partire per le vacanze, verificando costi e consumi.

Qual è l’andamento delle bollette luce e gas per l’estate 2023

Le bollette luce e gas dei mesi estivi saranno più care rispetto a quelle del secondo trimestre dell’anno, nonostante i prezzi all’ingrosso della materia prima stiano diminuendo. Com’è possibile? La spiegazione è semplice: con la fine delle agevolazioni, decise prima dal governo Draghi e poi confermate dal governo Meloni, la struttura delle bollette tornerà a essere quella standard, con un aumento dei costi fissi dovuto principalmente agli oneri di sistema.

Ci si aspetta, inoltre, un lieve rialzo delle tariffe luce e gas sul mercato tutelato. L’aggiornamento delle tariffe deciso dall’ARERA sarà comunicato tra fine giugno (per la luce) e inizio luglio (per il gas), ma il presidente dell’Autorità aveva già anticipato nelle scorse settimane un probabile aumento di circa il 10% per la tariffa della luce e del 5% per la tariffa del gas. Sarà necessario attendere i dati ufficiali per saperne di più.

Quali sono le novità contenute nel Decreto bollette

A fine maggio il Parlamento ha dato il via libera definitivo al Decreto Bollette, che ha introdotto delle novità e che conferma alcune delle misure già introdotte in precedenza.

La misura più importante è la conferma del bonus sociale, il bonus – riconosciuto sotto forma di sconto in bolletta – riservato alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio fisico o di disagio economico. Il bonus viene riconosciuto in automatico alle famiglie che hanno un ISEE fino a 15.000 euro e alle famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un ISEE fino a 30.000 euro.

Il decreto bollette ha anche stabilito la reintroduzione dell’aliquota IVA ordinaria sulla bolletta del gas. Se finora sulle bollette veniva applicata l’IVA agevolata al 5%, dalle bollette emesse a luglio si torna al 10%.

Dal terzo trimestre torneranno a essere applicati anche gli oneri di sistema sulla bolletta del gas, reintrodotti ma in misura ridotta già ad aprile sulle bollette del gas (con la riduzione e poi l’eliminazione della componente negativa degli oneri che garantiva uno sconto sul totale da pagare) e in misura piena per le bollette elettriche.

Cosa fare prima di partire per le vacanze per abbassare le bollette luce e gas

Chi ha in programma di andare via da casa per un periodo più o meno lungo può adottare qualche accorgimento per evitare sprechi di energia e gas che possono far lievitare i consumi anche se in casa non c’è nessuno.

Prima della partenza è bene staccare tutti i dispositivi elettrici che sono in standby ed è preferibile svuotare e staccare dall’alimentatore il frigorifero e il congelatore. Se si trascorre un periodo di vacanza lungo si può anche pensare di staccare direttamente il contatore della luce e del gas, per poi rimetterlo in funzione al rientro.

Bisogna ricordare che, anche in caso di consumi nulli, le bollette non saranno mai pari a zero, perché ci sono dei costi fissi che vengono addebitati alle singole utenze e sono indipendenti dai consumi effettivi.

Il periodo delle vacanze estive è anche un ottimo momento per prendere in mano i conti di casa e per capire se si sta spendendo troppo per le bollette. Per farsi un’idea delle tariffe migliori offerte dai fornitori sul mercato libero della luce e del gas si può consultare il comparatore di SOStariffe.it. In questo modo, è possibile accedere ad una panoramica completa delle opzioni disponibili.

Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è sempre disponibile in bolletta ma può anche essere calcolato con il tool del comparatore) per accedere ad una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose disponibili in questo momento, da attivare tramite una semplice procedura online.