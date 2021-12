Enel Energia ha aderito al sistema di pagamenti pagoPA consentendo ai propri clienti di continuare a scegliere come e dove effettuare i pagamenti dovuti, e di farlo secondo le loro abitudini e preferenze. PagoPA è la piattaforma nazionale a cui aderiscono, tra gli altri, Pubbliche Amministrazioni, società a controllo pubblico, gestori di pubblici servizi e altri soggetti che offrono prodotti e servizi ai clienti: si tratta di una soluzione semplice, sicura e trasparente con cui i clienti possono effettuare qualsiasi pagamento tramite tutti i canali fisici e online dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.

Aurora Viola, responsabile Mercato Italia di Enel, ha dichiarato: “Con l’adesione alla piattaforma pagoPa intendiamo mettere a disposizione dei nostri clienti uno strumento veloce e intuitivo per pagare le proprie bollette dove preferiscono, nei negozi oppure online. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti soluzioni sempre più innovative, per rendere il pagamento un gesto semplice.”

Con pagoPA i clienti Enel Energia avranno un’esperienza di pagamento affidabile, efficiente e personalizzata, che gli consentirà di scegliere liberamente dove effettuare il pagamento della bolletta con l’avviso di pagamento allegato. Una transazione comoda e altrettanto veloce sia che avvenga online, tramite il sito web o app mobile di qualunque Prestatore di Servizi di Pagamento aderente al sistema pagoPA, oppure sul territorio, presso tutti i canali fisici abilitati, ivi compresi gli Spazio Enel di Enel Energia e i circa 4.000 punti Enel X Pay.

L’importo da pagare tramite il sistema pagoPA è aggiornato in tempo reale e il pagamento viene notificato simultaneamente ad Enel Energia; il che permette l’interruzione immediata di eventuali azioni di recupero, senza necessità di ulteriori interventi da parte del cliente. L’abbinamento tra il cliente ed il pagamento diventa in questo modo puntuale ed istantaneo, e vengono al contempo eliminate difficoltà o ritardi rispetto alle notifiche dell’avvenuto pagamento.

Enel Energia non applicherà commissioni aggiuntive a quelle già previste dai singoli Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al sistema pagoPA; l’azienda invita pertanto i propri clienti a verificare, prima del pagamento, le commissioni previste dal PSP scelto.

Per i pagamenti effettuati on line su Pay.EnelX.com e da App Enel X Pay (disponibile per IOS e Android), le commissioni saranno pari a zero, mentre per quelli effettuati sul territorio presso i punti fisici di Enel Energia e della rete Enel X Pay (*) la commissione sarà di 1,30€ ad operazione.

I pagamenti degli avvisi PagoPA di Enel Energia sono resi disponibili grazie al partner tecnologico Paytipper S.p.A. di Enel X.