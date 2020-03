Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Emergenza Coronavirus

La diffusione del Coronavirus sta creando non pochi problemi a tutte le famiglie italiane. Le stringenti norme predisposte per limitare il contagio ci permetteranno, si spera nel minor tempo possibile, di sconfiggere il virus e tornare quanto prima alla normalità.

Nel frattempo, la vita continua e, quando possibile, smart working e smart learning rappresentano una costante in tutte le case italiane in questi giorni.

I danni economici legati alla diffusione del Coronavirus ci saranno, è inevitabile. Diventa, quindi, molto importante sostenere al massimo la cultura del risparmio e cogliere tutte le occasioni per alleggerire il budget familiare senza rinunciare ai servizi a cui siamo abituati.

Bollette luce e gas e cambio fornitore

Tra le opportunità principali di risparmio c’è la possibilità di dare un taglio netto alle bollette di luce e gas scegliendo di cambiare fornitore e, nel caso non lo si fosse ancora fatto, passare dal mercato tutelato al mercato libero.

Queste lunghe giornate a casa possono tradursi nell’occasione giusta per ottimizzare i propri consumi e per valutare con attenzione le tariffe luce e gas attualmente attive. Chi è ancora nel mercato tutelato oppure chi ha attivato una nuova fornitura nel mercato libero ma deve fare i conti con bollette molto salate, può ottenere un risparmio significativo.

Nonostante le difficoltà di questo periodo, scegliere di cambiare fornitore oggi può essere un’ottima soluzione in quanto l’intera procedura avviene in modo automatico (l’attivazione è online) e i margini di risparmio sono considerevoli.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas

Consultando il comparatore di SosTariffe.it, infatti, è possibile accedere ad una panoramica completa relativa alle migliori offerte luce e gas attualmente disponibili sul mercato. Impostando, oppure stimando tramite un apposito tool, il consumo annuo che caratterizza la propria famiglia sarà possibile individuare, con precisione, le migliori tariffe energetiche da attivare per tagliare in misura considerevole la bolletta.

Ipotizziamo che una “famiglia tipo” presenti un consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e di 1400 Smc di gas naturale con delle forniture attivate nel comune di Milano. Per questo profilo di cliente la scelta delle migliori offerte luce e gas del mercato libero risulta essere particolarmente conveniente in quanto il risparmio annuale ottenibile rispetto al mercato tutelato è superiore ai 250 Euro.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, ad esempio, la migliore offerta attuale permette di risparmiare sino a 93 Euro all’anno rispetto al costo che si registrerebbe restando nel mercato tutelato. Per la fornitura di gas naturale, invece, il risparmio annuale è ancora più elevato in quanto il passaggio al mercato libero permette di risparmiare, rispetto al mercato tutelato, circa 170 Euro all’anno.

Attivare le offerte online

Da notare, inoltre, che al crescere dei consumi cresce anche il risparmio. Ipotizziamo di voler individuare le migliori offerte luce e gas per una “famiglia tipo con consumi elevati” che presenti consumi annuali più elevati del 25% rispetto al profilo di “famiglia tipo” fissato in precedenza. In questo caso, quindi, il consumo annuale sarà di 3300 kWh per l’elettricità e di 1750 Smc per il gas naturale.

Per questo profilo di utilizzo, il risparmio annuo sarà pari a circa 115 Euro per l’energia elettrica ed a circa 230 Euro per il gas naturale. In totale, quindi, sarà possibile risparmiare ogni anno, passando dal mercato tutelato al mercato libero ed attivando le migliori offerte del momento, quasi 350 Euro all’anno. In questo caso, quindi, all’aumentare dei consumi del 25% il risparmio aumenta di quasi il 40%.

È importante sottolineare che l’attivazione di nuove offerte luce e gas non comporta sostanziali problemi in questi momenti difficili per tutta l’Italia. Tutti i servizi di erogazione di elettricità e gas naturale continuano senza alcun intoppo e le famiglie che vogliono risparmiare sulle forniture possono attivare le tariffe luce e gas direttamente online.

L’attivazione online non comporta alcun costo aggiuntivo. Da notare, inoltre, che non è necessario cambiare il contatore o effettuare interventi sull’impianto di casa. Naturalmente, effettuare il cambio offerta non comporta alcuna interruzione della fornitura. L’intera procedura di passaggio avviene in modo automatico, nel pieno rispetto quindi delle norme di sicurezza e igiene attualmente in vigore per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Bonus Energia

Le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico possono richiedere l’erogazione dei Bonus Luce e Bonus Gas che permettono di ottenere un risparmio extra per le forniture energetiche che va a sommarsi al risparmio garantito dalla scelta delle migliori offerte luce e gas del mercato libero.

L’effettivo importo del bonus dipendente da diversi fattori, come la composizione del nucleo familiare e, per la fornitura di gas naturale, anche dalla posizione geografica della fornitura e dall’eventuale presenza di un sistema di riscaldamento a gas.

Da notare, inoltre, che è possibile richiedere anche il Bonus Acqua, disponibile sempre per le famiglie che rispettano precisi requisiti reddituali, e il Bonus Energia per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali che va a sommarsi al Bonus Energia per le famiglie in difficoltà economica.

Ricorrendo a tutti questi bonus è possibile alleggerire notevolmente l’impatto delle utenze domestiche sul bilancio famigliare. Chi può richiedere l’erogazione di questi bonus (tutti i requisiti sono illustrati, nei minimi dettagli, sul sito dell’Autorità dell’energia, ARERA) potrà fare domanda al comune o ad un CAF una volta che l’emergenza attuale sarà superata.

Agevolazioni sulle forniture energetiche

Per il momento, il contagio da Coronavirus è ancora in costante evoluzione e, per le misure a sostegno delle famiglie sarà necessario attendere ancora alcune settimane. Nel frattempo, è già stata confermata la sospensione delle bollette energetiche sino alla fine del mese di aprile per le utenze che rientravano nelle “zone rosse” in cui ci sono stati i primi focolai dell’epidemia sul finire del mese di febbraio.

In futuro, potrebbero essere presi ulteriori provvedimenti mirati al sostegno delle famiglie italiane anche per quanto riguarda il pagamento delle forniture energetiche. Nel frattempo, la soluzione migliore per alleggerire il bilancio familiare resta la possibilità di attivare le migliori offerte luce e gas del momento presenti sul mercato libero.