Bollette luce e gas: come prepararsi all’inverno e risparmiare

Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi.

A novembre i prezzi all’ingrosso di luce e gas hanno fatto registrare delle lievi variazioni rispetto a ottobre: anche se al momento le quotazioni sono abbastanza stabili, per evitare possibili rialzi nel periodo clou dell’inverno, si può valutare la convenienza di attivare un’offerta luce o un’offerta gas a prezzo bloccato.

Dal momento che permettono di bloccare il costo della componente energia o della materia prima anche fino a 36 mesi, queste soluzioni tariffarie permettono di non preoccuparsi di improvvisi aumenti dei prezzi all’ingrosso e di tenere il costo di luce e gas stabile.

Il comparatore di SOStariffe.it aiuta a individuare le migliori offerte luce e le offerte gas più convenienti per le abitudini della propria famiglia: mettendo a confronto le proposte di più operatori partner, facilita la ricerca delle tariffe più competitive.

Bollette: i prezzi all’ingrosso sono bassi, ma attenzione ai possibili rialzi

Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi. Durante l’anno sia il costo dell’elettricità sia quello del gas sono stati piuttosto stabili rispetto agli anni precedenti, con lievi oscillazioni in aumento o in diminuzione.

Attualmente il PUN, il prezzo unico nazionale usato come prezzo di riferimento per determinare il costo dell’energia elettrica, e il PSV, il prezzo all’ingrosso del gas, si stanno muovendo in direzioni opposte.

Il PUN a novembre si è attestato a 117 €/MWh, il dato più alto da marzo, ma comunque di molto inferiore rispetto al picco toccato lo scorso febbraio (150 €/MWh) e più basso anche rispetto a dodici mesi fa.

Il PSV, invece, a novembre ha toccato il valore minimo dell’anno, scendendo sotto quota 0,35 €/Smc. Per trovare un prezzo così basso bisogna tornare indietro fino alla prima metà del 2024.

Bollette luce e gas: come affrontare l’inverno senza brutte sorprese

Al momento il livello dei prezzi all’ingrosso è inferiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma bisogna comunque muoversi con prudenza, visto che le quotazioni possono cambiare molto rapidamente a causa di andamenti stagionali, disequilibri tra domanda e offerta oppure a causa del contesto politico.

Per mettersi al riparo da possibili rialzi stagionali durante i mesi più freddi dell’anno è importante muoversi ora: la scelta più prudente è quella di attivare oggi un’offerta luce o gas a prezzo fisso, che permette di bloccare il prezzo della componente energia o della materia prima.

Le offerte a prezzo bloccato sono la soluzione più sicura per evitare gli effetti negativi sulle bollette di futuri rialzi dei prezzi all’ingrosso: il costo dell’energia elettrica o del gas viene concordato con il fornitore e rimane stabile per un certo periodo di tempo. Molti fornitori propongono tariffe a prezzo bloccato valide per 12 mesi, in altri casi si arriva a 24 mesi e si possono trovare anche offerte che durano 36 mesi.

Con il comparatore di SOStariffe.it si può fare un’analisi veloce ed efficace delle offerte luce e gas degli operatori partner. Le migliori tariffe luce a prezzo bloccato attive in questa prima parte del mese di dicembre hanno un costo a partire da 0,09 €/kWh, con prezzo bloccato per 12 mesi. Per quanto riguarda la fornitura del gas, invece, le offerte a prezzo fisso partono da 0,33 €/Smc, con costo bloccato per 24 mesi.

Usando il comparatore si può verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte disponibili sul mercato libero rispetto a quelle attivate per le proprie utenze e si può anche ottenere una valutazione personalizzata. Inserendo una stima dei propri consumi o facendo un’analisi gratuita della bolletta, infatti, si possono individuare le offerte luce e gas che fanno spendere meno. Una volta trovata l’offerta che fa al caso proprio, si può procedere subito con l’attivazione. Il passaggio a un altro fornitore è gratuito, si mantiene lo stesso contatore e non si subiscono interruzioni nella fornitura.

