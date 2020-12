Bollette luce e gas 2021, come risparmiare. La guida

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Mancano poche settimane alla fine dell’anno ed è già tempo di guardare al futuro, anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato energetico. Per le famiglie italiane, infatti, sta per iniziare quello che sarà l’ultimo anno del mercato tutelato. Dal 2022, infatti, ci sarà il passaggio al mercato libero con i consumatori che saranno obbligati ad abbandonare il regime tutelato dove, ricordiamo, i prezzi vengono stabiliti da ARERA ed aggiornati ogni tre mesi (il prossimo aggiornamento è in programma a inizio gennaio 2021).

In vista dell’inizio del 2021, è importante sottolineare un aspetto importante per tutte le famiglie italiane. Già oggi, infatti, i consumatori hanno tutti gli strumenti utili per poter minimizzare gli importi delle bollette di luce e gas. Il “segreto” per il risparmio è sempre lo stesso. Il passaggio al mercato libero, infatti, può garantire un’enorme riduzione della spesa per l’energia. Per raggiungere tale obiettivo è però fondamentale individuare le migliori tariffe disponibili.

Con una scelta attenta e precisa delle tariffe luce e gas sarà possibile passare al mercato libero in tutta tranquillità già a dicembre 2020 e iniziare a risparmiare da subito, senza attendere la fine del mercato tutelato. Il risparmio garantito dalle offerte luce e gas del mercato libero è strettamente correlato ai propri consumi ed alla scelta della tariffa attivata. Di seguito andremo ad analizzare qual è la strada da seguire per massimizzare il risparmio sulle bollette luce e gas già da oggi.

Prima di entrare nei dettagli dell’analisi, è importante sottolineare come il mese di dicembre 2020 sia un momento ottimale per il risparmio. I prezzi del mercato tutelato sono aumentati considerevolmente con l’aggiornamento dei prezzi di ottobre e potrebbero continuare ad aumentare con il nuovo aggiornamento di gennaio 2021. In questo momento, quindi, le tariffe luce e gas del mercato libero sono più convenienti che mai.

Come risparmiare sulle bollette

Per ridurre l’importo delle bollette di luce e gas è possibile seguire due strade. La prima opzione è rappresentata da un taglio netto dei consumi energetici. Questa soluzione può essere raggiunta in modo abbastanza semplice. Puntando sull’efficienza (degli elettrodomestici, dell’illuminazione e del riscaldamento a gas) è possibile ridurre i consumi generali. In alternativa, il taglio dei consumi può avvenire riducendo gli sprechi.

La strada più efficace (anche per via del fatto che non sarà necessario cambiare le proprie abitudini o acquistare dispositivi ad alta efficienza energetica) è però un’altra. Per massimizzare il risparmio sulle bollette di luce e gas è necessario passare al mercato libero assicurandosi di scegliere le tariffe luce e gas più vantaggiose. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere un risparmio praticamente immediato e senza dover investire in nuovi elettrodomestici oppure ridurre i consumi cambiando le proprie abitudini.

Il passaggio al mercato libero non prevede costi extra e non necessita di una modifica all’impianto di casa. Si tratta di una procedura semplice e veloce. Bastano pochi minuti per scegliere ed attivare una tariffa luce e/o una tariffa gas per dare un taglio netto alle bollette sia nel breve che nel lungo periodo. Il passaggio al mercato libero dell’energia deve, quindi, essere considerato come un’occasione da sfruttare per ridurre la spesa, senza modificare i propri consumi, sulle bollette.

Nel paragrafo successivo analizzeremo uno dei principali dubbi legati al mercato. Molte famiglie italiane, infatti, non hanno ancora effettuato tale passaggio per via della scarsa informazione e della paura di commettere errori. Per risparmiare, però, la scelta delle tariffe luce e gas più vantaggiose del mercato libero è essenziale e va portata a termine nel minor tempo possibile.

Come individuare le migliori offerte luce e gas del mercato libero

La strada migliore per individuare le migliori tariffe del mercato libero, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, passa per la comparazione delle offerte. L’utente deve verificare la convenienza delle varie tariffe al fine di poter individuare con precisione la soluzione più vantaggiosa. Tale procedura, potenzialmente laboriosa, può essere effettuata in pochi secondi sfruttando la comparazione online.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, è possibile individuare in pochi secondi le tariffe più vantaggiose del momento. La procedura per effettuare il confronto necessita di pochi secondi e di pochissimi dati. In breve tempo, il comparatore sarà in grado di fornire all’utente tutte le informazioni di cui ha bisogno per poter individuare le soluzioni più vantaggiose per ridurre l’importo delle bollette di luce e gas.

Per una comparazione completa è necessario inserire nel comparatore:

una stima dei consumi annuali della propria fornitura; tale dato può essere ricavato da una qualsiasi bolletta (consultando la sezione relativa ai consumi) oppure può essere calcolato grazie al tool integrato nel comparatore

della propria fornitura; tale dato può essere ricavato da una qualsiasi bolletta (consultando la sezione relativa ai consumi) oppure può essere calcolato grazie al tool integrato nel comparatore una stima della suddivisione dei consumi di energia elettrica nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; tale dato può essere ricavato da una qualsiasi bolletta dell’energia elettrica (tramite la sezione relativa ai consumi) e serve per valutare la convenienza delle offerte biorarie e triorarie in sostituzione delle tradizionali offerte monorarie, ovvero le soluzioni in cui il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo

nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; tale dato può essere ricavato da una qualsiasi bolletta dell’energia elettrica (tramite la sezione relativa ai consumi) e serve per valutare la convenienza delle offerte biorarie e triorarie in sostituzione delle tradizionali offerte monorarie, ovvero le soluzioni in cui il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo l’ubicazione della fornitura (basta inserire il comune o il CAP) per il calcolo della zona climatica che va ad influenzare i costi della bolletta del gas

Il comparatore, dopo che l’utente avrà inserito i dati richiesti, provvederà al calcolo di una stima annuale dei costi legati all’attivazione di tutte le principali tariffe luce e gas presenti sul mercato. Per ogni tariffa, inoltre, verrà effettuata una stima del risparmio ottenibile nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero in modo da offrire agli utenti, ancora nel mercato tutelato, un riferimento in più nella scelta.

Una volta individuata la tariffa migliore, l’utente potrà procedere all’immediata attivazione online, tramite una procedura gratuita che potrà essere effettuata raggiungendo il sito ufficiale del fornitore. Per completare l’attivazione della fornitura sarà necessario fornire:

i dati anagrafici e il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

una copia digitale di un documento di identità dell’intestatario della fornitura

un numero di cellulare e un indirizzo e-mail

le coordinate IBAN nel caso in cui si opti per una tariffa con domiciliazione

il codice POD/PDR che permette di identificare, rispettivamente, una fornitura di energia elettrica o di gas naturale

Completata la fase di sottoscrizione, basterà attendere che le procedure tecniche e amministrative si completino. Sarà il fornitore ad occuparsi di tutto. Il cliente deve solo attendere la comunicazione di effettiva attivazione. Successivamente, il cliente riceverà l’ultima bolletta del precedente fornitore e inizierà a ricevere le bollette del nuovo.

Da notare che con il passaggio al mercato libero dal mercato tutelato o il cambio fornitore all’interno del mercato tutelato non è necessario cambiare contatore. Allo stesso modo, durante queste procedure non ci sarà alcuna interruzione della fornitura energetica. L’erogazione di luce e gas, infatti, è garantita per tutta la durata della fase di transizione.

Quando si risparmia a dicembre 2020 rispetto al mercato tutelato

Il risparmio garantito dal mercato libero è considerevole ma solo se si individuano le tariffe più vantaggiose, affidandosi alle potenzialità della comparazione online e, quindi, del confronto tra tariffe per scegliere l’opzione migliore. Per poter ottenere una stima del risparmio disponibile con le offerte luce e gas del mercato libero è necessario fissare un profilo di “cliente tipo” che può rappresentare un esempio di una famiglia italiana standard.

Il “cliente tipo” individuato da ARERA presenta un consumo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale, concentra il 40% dei consumi di energia elettrica nella fascia F1 e ha una fornitura ubicata nel comune di Milano. Inserendo questi dati nel comparatore sarà possibile andare ad effettuare un calcolo preciso delle tariffe più vantaggiose.

A dicembre 2020, considerando i dati del “cliente tipo”, il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero può garantire sino a 240 euro di risparmio annuale. Consultando il comparatore si nota, infatti, che il cliente tipo registrerà:

una spesa annuale di 443 euro per l’energia elettrica con un risparmio annuale di circa 70 euro rispetto al mercato tutelato attivando una tariffa luce a prezzo fisso

una spesa annuale di 782 euro per il gas naturale con un risparmio annuale di circa 170 euro rispetto al mercato tutelato attivando una tariffa gas a prezzo variabile

una spesa annuale di 851 euro per il gas naturale con un risparmio annuale di circa 101 euro rispetto al mercato tutelato attivando una tariffa gas a prezzo variabile

Bisogna sottolineare, inoltre, come il risparmio ottenibile sia strettamente legato ai consumi. Un cliente con consumi maggiori rispetto a quelli indicati per il cliente tipo, infatti, registrerà una spesa maggiore ma potrà contare su margini di risparmio nettamente superiori. In sostanza, il passaggio al mercato libero (se effettuato nel modo corretto scegliendo le tariffe giuste) permette di ottenere un risparmio maggiore al crescere dei consumi.