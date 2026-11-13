Dal 1° dicembre 2026 il meccanismo di cambio fornitore viene completamente rivisto e i tempi vengono accorciati (le novità riguardano solo il mercato elettrico e non sono previsti cambi per le forniture del gas). La procedura potrà essere avviata e si potrà concludere in qualsiasi giorno lavorativo del mese.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Dal 1° dicembre 2026 cambiano le regole per il cambio di fornitore nel settore dell’energia elettrica. Con la delibera 58/2026/R/eel, ARERA introduce una nuova procedura che punta a ridurre i tempi necessari per passare a un altro venditore. La novità principale riguarda la possibilità di completare la procedura tecnica di cambio (switch) in 24 ore, per i clienti domestici che rispettano determinati requisiti. La riforma prevede anche un percorso ordinario e nuove verifiche preliminari, con l’obiettivo di rendere più rapido il processo senza rinunciare ai controlli necessari. Questi cambiamenti renderanno più veloci i tempi per attivare una nuova offerta e aiuteranno i consumatori a beneficiare del risparmio delle offerte luce più competitive. Per confrontare le proposte di più fornitori e individuare le migliori soluzioni per risparmiare sulla bolletta della luce si può usare il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le proposte di varie compagnie partner.

Le novità della nuova procedura di cambio fornitore

La nuova disciplina di cambio fornitore entrerà in vigore dal 1° dicembre ed è stata approvata da ARERA con la delibera 58/2026/R/eel il 3 marzo 2026. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva europea 2019/944/UE, relativa alle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 210/2021.

Fino a oggi, per completare il passaggio a un nuovo venditore sono state necessarie diverse settimane di attesa: per le richieste arrivate entro il 10 del mese il cambio diventa effettivo dal primo giorno del mese successivo, mentre per le richieste arrivate dopo il giorno 10 il cambio avviene a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta.

Dal 1° dicembre 2026 il meccanismo di cambio fornitore viene completamente rivisto e i tempi vengono accorciati (le novità riguardano solo il mercato elettrico e non sono previsti cambi per le forniture del gas). La procedura potrà essere avviata e si potrà concludere in qualsiasi giorno lavorativo del mese.

Procedura veloce e procedura ordinaria

La riforma introduce due modalità di cambio fornitore: una procedura veloce, riservata ai clienti domestici che rispettano specifiche condizioni, e una procedura ordinaria, applicabile negli altri casi. In entrambi i percorsi, a diventare protagonista è il nuovo venditore, che ha il compito di gestire la richiesta di passaggio e di interfacciarsi con il Sistema Informativo Integrato (SII).

Il cambiamento più significativo riguarda i tempi: per i clienti che possono accedere alla procedura veloce, la fase tecnica dello switching viene completata entro 24 ore di un giorno lavorativo. Sia nel caso della procedura veloce che in quello della procedura ordinaria, il tempo complessivo necessario per cambiare fornitore deve rispettare il limite massimo di tre settimane.

Tempi più brevi e più controlli

La possibilità di cambiare fornitore in 24 ore non riguarda indistintamente tutti i consumatori. L’accesso alla procedura veloce è subordinato al rispetto di alcune condizioni:

Utenza a uso domestico;

Punto di prelievo attivo e non sospeso;

Assenza di richieste di indennizzo sul punto di fornitura;

Se il cambio comporta anche la sostituzione dell’utente del dispacciamento, devono essere inoltre disponibili l’autorizzazione del nuovo operatore e l’ammissibilità da parte dell’impresa distributrice.

Prima di avviare il cambio vero e proprio, il nuovo venditore deve richiedere al SII l’esecuzione di tutta una serie di verifiche che prendono il nome di preliminary check (e sostituiscono i pre-check svolti attualmente).

Questi controlli preliminari permettono di verificare innanzitutto che i dati del cliente e il punto di prelievo coincidono, oltre allo stato della fornitura e alla presenza di eventuali condizioni, come la morosità, che potrebbero impedire l’accesso alla procedura veloce. L’esito di queste verifiche deve essere comunicato al venditore entro due giorni lavorativi.

Una volta ricevuti gli esiti delle verifiche, il nuovo fornitore può trasmettere la richiesta di switching al SII entro 10 giorni lavorativi. Per la procedura veloce, la richiesta deve arrivare almeno un giorno lavorativo prima della data indicata per l’attivazione del contratto. Il passaggio tecnico viene completato entro 24 ore di un giorno lavorativo.

Se invece si applica la procedura ordinaria, la richiesta deve essere trasmessa almeno 10 giorni lavorativi prima della data di cambio. Anche questo percorso permette di beneficiare della maggiore flessibilità introdotta dalla riforma, pur richiedendo tempi più lunghi per completare le operazioni.

Più facilità nel cambio per approfittare delle offerte e risparmiare

L’obiettivo della riforma è rendere il mercato elettrico più dinamico e competitivo, eliminando alcuni degli ostacoli che scoraggiano i consumatori dal cercare condizioni economiche più vantaggiose.

La riduzione dei tempi necessari per lo switching e la maggiore flessibilità nella scelta della data di decorrenza dei contratti permettono di aderire più rapidamente alle offerte disponibili sul mercato e di iniziare prima a beneficiare del possibile risparmio.

Questo aspetto può rivelarsi particolarmente interessante per chi sceglie un’offerta a prezzo indicizzato: soluzioni del genere hanno tariffe che seguono l’andamento del prezzo all’ingrosso dell’energia. In un contesto caratterizzato da oscillazioni dei prezzi, poter cambiare fornitore in tempi più brevi consente di valutare con maggiore tempestività le proposte degli operatori e le condizioni applicate, cogliendo eventuali opportunità di risparmio.

La semplificazione delle operazioni dovrebbe riuscire a favorire una maggiore concorrenza tra i fornitori, incentivando gli operatori a proporre tariffe e servizi più competitivi. Per le famiglie si amplia così la possibilità di confrontare le offerte e, attraverso comparatori come quello di SOStariffe.it, di individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, approfittando di una procedura di cambio più semplice e veloce.

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