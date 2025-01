Bollette, le misure per bloccare il caro energia nel 2025

In una informativa al Parlamento, il ministro Pichetto Fratin ha illustrato le misure allo studio del governo per contrastare il caro bollette e per riformare il mercato energetico. Ecco quali.

Il 2025 è iniziato con prezzi particolarmente elevati per gas ed energia elettrica. I rialzi sono dovuti a un mix di fattori che portano, come risultato, a un caro bollette che interessa famiglie e imprese. Il governo è al lavoro per cercare una soluzione che possa mitigare gli aumenti e controllare i prezzi anche a lungo termine.

In attesa di conoscere le decisioni prese per correggere le distorsioni del mercato energetico, è bene attivare offerte luce e gas convenienti.

Le cause degli aumenti di luce e gas

I rincari registrati sui mercati all’ingrosso – con il prezzo del gas che ha superato i 50 €/MWh e quello dell’elettricità che è andato oltre i 150 €/MWh – sono dovuti a vari fattori e stanno spingendo all’insù sia i prezzi dell’energia elettrica sia quelli del gas.

Alla radice dei rialzi, in particolare, ci sono:

Il blocco dei flussi del gas russo attraverso l’Ucraina;

attraverso l’Ucraina; L’aumento della domanda di gas da parte dei Paesi dell’Asia;

da parte dei Paesi dell’Asia; La riduzione della quantità di gas che arriva in Italia tramite Algeria e Azerbaijan.

Questi fattori, combinati con un aumento della domanda di gas dovuta alle temperature più basse rispetto a quelle dello scorso anno, comportano maggiori costi per famiglie e imprese.

Le misure allo studio del governo per ridurre le bollette

In una informativa al Parlamento, il ministro Pichetto Fratin ha illustrato le misure allo studio del governo per contrastare il caro bollette e per riformare il mercato energetico. Uno degli obiettivi su cui le forze politiche stanno lavorando è quello di disallineare i prezzi di gas ed energia elettrica, al momento fortemente interconnessi.

Le principali misure sul tavolo sono:

L’anticipo delle aste sul gas stoccato , che dovrebbero aumentare la quantità di gas sul mercato, riducendo i prezzi finali;

, che dovrebbero aumentare la quantità di gas sul mercato, riducendo i prezzi finali; L’introduzione di un sistema di prezzi calmierati per fornire gas alle aziende dei settori energivori, attenuando gli effetti negativi dell’aumento delle bollette su produttività e competitività;

per fornire gas alle aziende dei settori energivori, attenuando gli effetti negativi dell’aumento delle bollette su produttività e competitività; Favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , semplificando le procedure burocratiche richieste per l’installazione di nuovi impianti;

, semplificando le procedure burocratiche richieste per l’installazione di nuovi impianti; Mitigare il prezzo di generazione termoelettrica dell’elettricità , introducendo modifiche al sistema di formazione del prezzo;

, introducendo modifiche al sistema di formazione del prezzo; Rafforzare il sistema di incentivi Fer X , rivolto alle fonti rinnovabili più mature, come eolico e fotovoltaico;

, rivolto alle fonti rinnovabili più mature, come eolico e fotovoltaico; Introdurre una revisione del Testo unico sulle rinnovabili , per dare un impulso all’installazione di nuovi impianti;

, per dare un impulso all’installazione di nuovi impianti; Sviluppo dei Power Purchase Agreement (PPA), per la promozione di contratti di acquisto di elettricità a lungo termine, con l’obiettivo di stabilizzare i prezzi e garantire una maggiore prevedibilità dei costi energetici per le imprese.

Come cambiare tariffa luce e gas per risparmiare

Le bollette luce e gas dei prossimi mesi saranno probabilmente la voce di spesa più pesante nel bilancio delle famiglie italiane. Secondo le previsioni fatte dal presidente dell’ARERA, i prezzi si manterranno alti per tutto il 2025 e inizieranno a scendere solo dal 2026.

Per attenuare gli effetti del caro bollette è più importante che mai trovare un’offerta luce e gas che consenta di tenere le spese al minimo. Con il comparatore di SOStariffe.it bastano pochi secondi per avere una panoramica delle migliori offerte del periodo degli operatori partner del servizio.

Si può concentrare la propria ricerca solo sulle offerte gas, su quelle luce oppure considerare le offerte dual fuel. Grazie al confronto di più tariffe, si può identificare la soluzione più conveniente e iniziare a risparmiare.

Per una scelta effettivamente conveniente e consapevole è utile prendere in considerazione diversi tipi di offerte, verificando ad esempio le stime di spesa previste in caso di attivazione di un’offerta a prezzo bloccato o di una a prezzo indicizzato.

Le famiglie a basso reddito e quelle nelle quali è presente una persona gravemente malata costretta a usare apparecchiature elettromedicali salvavita hanno un’ulteriore misura che consente di ridurre le bollette.

Anche per il 2025, infatti, è stato confermato il bonus sociale luce e gas, che riconosce uno sconto automatico in bolletta a chi è in una situazione di disagio fisico o a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro (20.000 euro in caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico).

