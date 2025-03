Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Con investimenti mirati a migliorare l’infrastruttura di rete a livello europeo, i cittadini potrebbero avere bollette in calo fino al 30%. Secondo le stime del rapporto elaborato da Allianz Research, per raggiungere questo obiettivo sono necessari investimenti per circa 90 miliardi all’anno. A beneficiarne maggiormente saranno le famiglie di Italia, Francia e Germania.

Bollette più basse con l’adeguamento dell’infrastruttura elettrica

L’infrastruttura elettrica in Europa è inefficiente e sta rallentando il processo di transizione ecologica. A dimostrarlo sono i numeri contenuti nel rapporto Plug, baby, plug: Unlocking Europe’s electricity market, prodotto da Allianz Research.

Secondo gli analisti, per l’adeguamento del sistema elettrico europeo, l’UE dovrebbe mettere in campo investimenti per circa 2.300 miliardi da ora al 2050. Il livello di investimento attuale, che ammonta a circa 60 miliardi, dovrebbe aumentare ad almeno 78 miliardi all’anno fino al 2030 e, per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica e promuovere la transizione green, dovrebbe salire ad almeno 90 o 100 miliardi all’anno tra il 2030 e il 2050.

Sono due i pilastri verso cui dovrebbe puntare il piano di investimenti europeo:

L’adeguamento della rete di distribuzione , con un focus particolare sul miglioramento delle reti di Francia, Italia e Germania;

, con un focus particolare sul miglioramento delle reti di Francia, Italia e Germania; L’aumento della capacità di interconnessione e stoccaggio dei sistemi elettrici dei diversi Paesi membri.

Intervenire su questi punti permetterà di superare o mitigare i problemi che caratterizzano i mercati elettrici europei. Attualmente, infatti, a causa dell’inadeguatezza delle reti, ci sono oltre 800 GW di capacità elettrica proveniente da fonti eoliche e solari che sono in attesa di connessione (corrispondenti a circa il doppio della potenza utilizzata) e ci sono inefficienze che si riflettono sui costi finali per i consumatori.

Secondo le stime di Allianz Research, attuando il piano europeo di investimenti per la trasformazione del mercato elettrico, si può beneficiare di una riduzione del prezzo dell’energia di circa l’11% entro il 2035 e del 30% fino al 2040.

Nel caso in cui, invece, l’UE decidesse di non intervenire per migliorare l’efficienza dei sistemi elettrici, si assisterebbe a un incremento dei costi dell’energia stimato nel 22% entro i prossimi 5 anni, con un raddoppio dei costi entro il 2040.

Come risparmiare da subito con le giuste offerte luce

Lo studio condotto da Allianz Research mostra quanto intervenire per adeguare le reti elettriche sia prioritario per favorire la crescita del PIL e aumentare la competitività delle industrie europee.

Investire sulle reti di distribuzione e superare le attuali inefficienze di sistema è altrettanto importante per ridurre i costi dell’energia elettrica e per garantire alle famiglie bollette della luce sostenibili ed eque.

