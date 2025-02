Una mozione presentata in Senato da esponenti del Pd e del Gruppo misto propone misure strutturali per garantire sostenibilità economica e ambientale.

Italia: l’energia elettrica più cara d’Europa

Nel Bel Paese, una delle strategie più efficaci per contrastare il rincaro dell’energia elettrica e la perdita di competitività industriale potrebbe essere il disaccoppiamento del costo delle rinnovabili dal gas. Sebbene in molti lo sostengano, finora non sono state adottate misure concrete in questa direzione.

La promozione di politiche strutturali per incrementare l’energia pulita nel mix energetico nazionale potrebbe fare la differenza. Una delle ultime proposte presentate in Senato mira proprio a calmierare i costi delle bollette, tra le più alte d’Europa. Secondo i dati parlamentari, il costo dell’energia in Italia è il doppio di quello della Francia, supera del 70% quello della Spagna e del 30% quello della Germania.

Oltre al prezzo di borsa dell’energia, le bollette italiane sono gravate da ulteriori oneri, che aumentano proporzionalmente all’incidenza delle fonti intermittenti nel mix elettrico […]

