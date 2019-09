IBM e Red Hat: Cloud ibrido, un nuovo impulso per trasformare il settore Sanitario

Con la recente acquisizione di Red Hat, IBM può permettere di rispondere alle crescenti richieste del Settore Sanitario con una capacità mai raggiunta prima.

La sinergia fra il leader dello sviluppo OpenSource e i servizi del Cloud ibrido IBM offre alle organizzazioni tutta la velocità, l’affidabilità e la flessibilità necessarie per dare un impulso decisivo al cambiamento.

In questo senso, è disponibile la piattaforma ibrida di nuova generazione “RedHat on IBM Cloud“, presente sul catalogo AGID, dove IBM si è qualificato come primo provider Cloud.

Sarà possibile accedere ad un servizio completamente gestito, in linea con tutti gli standard di sicurezza e resilienza in vigore, per costruire applicazioni di ogni tipo, gestire carichi di lavoro e distribuirli ovunque.

IBM e Red Hat per promuovere il cambiamento nel settore sanitario.

Scopri di più