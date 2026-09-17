Blue Green Economy Award 2026: Zelcher (Crocco Spa) , ‘la nostra priorità investire sulle persone’

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di investire sul personale interno ed esterno per creare un ambiente confortevole sia per i nostri dipendenti sia per chi diventerà parte della nostra squadra. Non basta ottenere risultati: dobbiamo chiederci quale futuro stiamo costruendo». È il messaggio lanciato da Umberto Zelcher Management Engineer di Crocco Spa una delle aziende premiate a Napoli nel corso della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026 con il Premio Quadrifoglio Categoria Sostenibilità Sociale – Medie Imprese

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