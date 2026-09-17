Blue Green Economy Award 2026: Quaglia (Arcadia SGR ), ‘per noi la sostenibilità è proprio un modo di fare impresa e quindi di credere nel futuro’

(Adnkronos) – [“”Per noi la sostenibilità non è un concetto a se stante ma è proprio un modo di fare impresa e quindi di credere nel futuro”. Parte da questa consapevolezza la testimonianza di Simona Quaglia ESG Manager”,”Arcadia SGR, una delle aziende premiate a Napoli, nella categoria Sostenibilità Economica – Piccole Imprese, nel corso della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026.”]

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz