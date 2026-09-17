Blue Green Economy Award 2026: Patti (UNA Hotels): ‘sostenibilità e competitività possono andare di pari passo’

(Adnkronos) – [“”Sostenibilità e competitività possono andare di pari passo”. Così Raffaella Petti Responsabile Quality e Customer Care”,”Mi.No.Ter. S.p.A. – UNA HOTELS T Hotel di Cagliari racconta il percorso dell’azienda premiata al Blue Green Economy Award 2026, che ha scelto di misurare la propria carbon footprint e intervenire sugli impatti ambientali. Tra il 2023 e il 2025 le emissioni dirette Scope 1 sono state ridotte del 99,7%, mentre quelle indirette legate all’energia importata sono state azzerate secondo l’approccio market-base”]

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz