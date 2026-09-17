Blue Green Economy Award 2026: Lamberti (Planeat srl società benefit), ‘abbiamo messo al centro l’attenzione all’ambiente, alla natura e quindi alle future generazioni’

(Adnkronos) – ” Abbiamo messo al centro l’attenzione all’ambiente, alla natura e quindi alle future generazioni formalizzando questo impegno nello statuto aziendale”. Queste le parole di Nicola Lamberti della Planeat srl società benefit, una delle aziende premiate a Napoli nella categoria Sostenibilità Economica – Medie Imprese nel corso della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026.
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