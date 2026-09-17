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Blue Green Economy Award 2026: Fratta (CRMpartners S.r.l ), ‘la persona innanzitutto dietro ogni azienda’

Blue Green Economy Award 2026: Fratta (CRMpartners S.r.l ), ‘la persona innanzitutto dietro ogni azienda’

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Blue Green Economy Award 2026: Fratta (CRMpartners S.r.l ), ‘la persona innanzitutto dietro ogni azienda’ Adnkronos

(Adnkronos) – «La persona innanzitutto dietro ogni azienda». Parte da questa consapevolezza la testimonianza di Costanza Fratta HR Coordinator di CRMpartners S.r.l, una delle aziende premiate a Napoli, nel corso della terza edizione del Blue Green Economy Award 2026, come modello di impresa capace di trasformare le sfide della transizione sociale, ambientale ed economica in concrete opportunità di sviluppo. 

economia

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Redazione Key4biz

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