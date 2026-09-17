Blue Green Economy Award 2026: Finadri (Fastweb S.p.A.), ‘investire nella formazione serve per costruire l’Italia del futuro’

(Adnkronos) – «Investire nella formazione serve perché l’Italia è fanalino di coda in Europa nelle competenze digitali e queste sono fondamentali per costruire l’Italia del futuro ». Questo il messaggio di Maria Finadri, responsabile Fastweb Digital Academy Fastweb S.p.A. una delle aziende vincitrici del Premio Quadrifoglio, assegnato nell’ambito del Blue Green Economy Award 2026 tenutosi a Napoli. Un riconoscimento alle imprese che stanno sperimentando nuovi modelli di crescita, dove competitività, sostenibilità e responsabilità sociale diventano elementi di una stessa strategia.

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