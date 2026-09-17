Blue Green Economy Award 2026: Don Coluccia (Opera Don Giustino Roma), “Dedico il premio alle mamme coraggio di Pianura, la cultura salverà i ragazzi”

(Adnkronos) – “Dedico questo premio alle mamme coraggio di Pianura, che sperano per i propri figli e vogliono un futuro diverso”. Così don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino, ha commentato il riconoscimento ricevuto al Blue Green Economy Award 2026. Al centro del suo impegno, la creazione di spazi per lo sport e la formazione: “Nessuno deve rimanere solo o indietro. I ragazzi hanno bisogno del mondo degli adulti e della cultura per realizzare i propri sogni”.

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