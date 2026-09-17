Blue Green Economy Award 2026: Borsatto (Pettenon Cosmetics), “la sostenibilità è nel nostro Dna: il premio ci motiva a fare di più”

(Adnkronos) – “La sostenibilità è un pillar strategico della nostra azienda”. Così il Corporate Communication Manager di Pettenon Cosmetics, Chiara Borsatto, commenta il riconoscimento ricevuto nella categoria Grandi aziende – Progetti di sostenibilità ambientale al Blue Green Economy Award 2026. Un premio particolarmente significativo nell’anno dell’80° anniversario dell’azienda, società Benefit, che vede nella sostenibilità un valore parte integrante del proprio percorso.
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