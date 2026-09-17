Blue Green Economy Award 2026, a Napoli premiate le eccellenze italiane

(Adnkronos) – Al Salone Margherita di Napoli si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione della terza edizione del Blue Green Economy Award, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community nell’ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per iniziative concrete nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy. Una serata che ha segnato un nuovo traguardo per il premio: 238 candidature ammesse, in crescita costante rispetto alle 198 del 2024 e alle oltre 220 del 2025, di cui 42 finaliste selezionate dalla giuria presieduta dal Professor Adriano Solidoro, professore associato di Organizzazione e Management all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ad aprire la serata, i saluti della Presidente Tullia Cautiello.

Le note de La Serenissima eseguite dal Lysandre String Quartet, tre violini e un violoncello, mentre le luci si muovevano tra gli stucchi e le colonne del Salone Margherita, edificato nel 1890, hanno accolto i saluti istituzionali di Fulvio Bonavitacola, Assessore con Delega ad Attività Produttive e Sviluppo Economico della Regione Campania, e di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli. Sul palco condotto da Marco Frittella, giornalista, saggista, ex conduttore RAI e direttore di Make Different Magazine, una cerimonia che ha riconosciuto il valore di chi sceglie di tradurre la sostenibilità in pratica quotidiana e misurabile.

Il massimo riconoscimento del premio, il Trifoglio d’Oro, è stato assegnato a nove organizzazioni, una per ciascuna delle tre categorie e delle tre classi dimensionali.

Sostenibilità Sociale: premi assegnati da Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli; Grande Azienda: Fastweb S.p.A. – Fastweb Digital Academy, Maria Finadri; Media Azienda: Crocco S.p.A. società benefit, Umberto Zelcher; Piccola Azienda: CrmPartners S.r.l., Costanza Fratta.

Sostenibilità Economica: premi assegnati da Fulvio Bonavitacola, Assessore con Delega ad Attività Produttive e Sviluppo Economico della Regione Campania; Grande Azienda: Zambon S.p.A., Mirko Merletti; Media Azienda: PlanEat S.r.l. società benefit — Nicola Lamberti; Piccola Azienda: Arcadia Sgr S.p.A., Simona Quaglia.

Sostenibilità Ambientale: Premi assegnati da Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli; Grande Azienda: Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit, Chiara Borsatto; Media Azienda: Mi.No.Ter. S.p.A. – Una Hotels T Hotel di Cagliari, Raffaella Petti; Piccola Azienda: Santeria S.p.A. società benefit, Lorenzo Rubino

La giuria ha assegnato nove Premi Speciali ad organizzazioni che si sono distinte per visione, coerenza e impatto: per la Blue Economy, consegnati da Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, Associazione Amici dell’Acquario di Napoli, Marevivo e Ogyre; per Benessere & Sport, consegnati da Fabrizio Buonocore, presidente della Commissione Sport dell’Odcec di Napoli, Decathlon Italia e Opera Don Giustino Roma ETS; per Innovazione & Intelligenza Artificiale, consegnati da Domenico Salvatore, Coordinatore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Green Economy dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Grimaldi Lines e Purina; per Startup, consegnati da Felice D’Endice, Direttore di Adnkronos Comunicazione, Voidless e Limenet. Le quattro Menzioni Speciali 2026, consegnate da Fabrizio Cataldi, Co-founder dell’Associazione For Human Community, sono state attribuite a realtà che hanno dimostrato un percorso di sostenibilità significativo e in evoluzione: Arval, Sky, Italiangreenfactory, Trainect. “Ogni progetto che abbiamo premiato porta con sé una storia — di persone, di scelte, di coraggio imprenditoriale. Il Blue Green Economy Award non misura solo i risultati: riconosce il percorso. Ed è in questo percorso che si vede davvero chi sta abitando i valori della sostenibilità, non solo dichiarandoli”, ha detto Tullia Cautiello, Presidente For Human Community.

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